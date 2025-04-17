Бывший актив курганского экс-губернатора Кокорина в два раза сократил доходы

Шадринский стрелковый клуб, владельцем которого ранее был экс-губернатор Курганской области, показал снижение доходов. За прошлый год выручка компании снизилась в два раза. Об этом сообщается в финансовой отчетности фирмы.
«Доходы за 2024 год составили 347 тысяч рублей. Это 52% меньше, чем в предыдущем периоде», — сообщается в бухгалтерской отчетности стрелкового клуба. Чистая прибыль составила всего 2000 рублей. За год показатель снизился на 33%.
Корреспондент URA.RU направил запрос представителям клуба, чтобы выяснить причины сокращения доходов. Ответ ожидается. Информация будет дополнена после получения комментария.
Ранее URA.RU писало, что экс-губернатор Кокорин вышел из состава владельцев Шадринского стрелкового клуба. Долю в 53% он передал другому учредителю. По словам бывшего политика, так сложились обстоятельства.
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