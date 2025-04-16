Курганский экс-губернатор Кокорин избавился от актива в родном городе

Бывший губернатор Курганской области Алексей Кокорин вышел из состава владельцев Шадринского стрелкового клуба. В активе экс-политика была доля более чем на 50%. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник из сферы бизнеса.
«Кокорин вышел из состава учредителей Шадринского стрелкового клуба. Его доля в 53% перешла к Ивану Смольникову. Оставшаяся часть является собственностью предприятия», — сообщил инсайдер. Другой источник уточнил, что доля с уставным капиталом в 10 тысяч рублей была именно передана, а не продана.
Уход из состава учредителей корреспонденту URA.RU подтвердил сам Кокорин. «Так сложились обстоятельства. Передал долю и вышел из состава учредителей», — сказал экс-глава региона.
Владельцем доли в Шадринском стрелковом клубе Кокорин становился в феврале 2023 года. URA.RU писало, что сам экс-чиновник является мастером спорта по стендовой стрельбе. Будучи губернатором он участвовал в различных соревнованиях.
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