В торговых центрах Тюмени роботы заменят уборщиков

В торговых центрах Тюмени, которые принадлежат «Сибинтел-Холдингу», роботы заменят уборщиков. Первым местом, где произойдет роботизация, станет «Галерея Вояж». Об этом рассказал генеральный директор холдинга Владимир Шевчик.
«Первым ТЦ, в котором произойдет роботизация персонала, станет „Галерея Вояж“. На один центр потребуется не менее десяти роботов. В настоящее время устройства тестируются», — сообщило издание «РБК Тюмень» со ссылкой на слова Шевчика.
В холдинг также входят ТЦ «Гудвин» и «Премьер». Как отметил Шевчик, внедрение роботов позволит повысить качество обслуживания. Кроме того часть персонала оставят на местах для уборки труднодоступных мест.
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