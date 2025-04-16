16 апреля 2025

В торговых центрах Тюмени роботы заменят уборщиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Первым ТЦ, где персонал заменят на роботов, станет «Галерея Вояж»
Первым ТЦ, где персонал заменят на роботов, станет «Галерея Вояж» Фото:

В торговых центрах Тюмени, которые принадлежат «Сибинтел-Холдингу», роботы заменят уборщиков. Первым местом, где произойдет роботизация, станет «Галерея Вояж». Об этом рассказал генеральный директор холдинга Владимир Шевчик.

«Первым ТЦ, в котором произойдет роботизация персонала, станет „Галерея Вояж“. На один центр потребуется не менее десяти роботов. В настоящее время устройства тестируются», — сообщило издание «РБК Тюмень» со ссылкой на слова Шевчика.

В холдинг также входят ТЦ «Гудвин» и «Премьер». Как отметил Шевчик, внедрение роботов позволит повысить качество обслуживания. Кроме того часть персонала оставят на местах для уборки труднодоступных мест.

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В торговых центрах Тюмени, которые принадлежат «Сибинтел-Холдингу», роботы заменят уборщиков. Первым местом, где произойдет роботизация, станет «Галерея Вояж». Об этом рассказал генеральный директор холдинга Владимир Шевчик. «Первым ТЦ, в котором произойдет роботизация персонала, станет „Галерея Вояж“. На один центр потребуется не менее десяти роботов. В настоящее время устройства тестируются», — сообщило издание «РБК Тюмень» со ссылкой на слова Шевчика. В холдинг также входят ТЦ «Гудвин» и «Премьер». Как отметил Шевчик, внедрение роботов позволит повысить качество обслуживания. Кроме того часть персонала оставят на местах для уборки труднодоступных мест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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