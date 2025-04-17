Спортсмен из Лебяжьевской спортшколы (Курганская область) Данил Потапов и его тренер Ефим Яхнич получат губернаторскую выплату в размере 25 тысяч рублей за успехи на Первенстве России по гиревому спорту среди юниоров. Об этом сообщила пресс-служба управления по физической культуре и спорту Курганской области
«Данил тренируется в Лебяжьевской спортшколе с 2015 года. Первенство России выигрывал неоднократно, среди юношей и юниоров, также в паре с тренером два раза выигрывал Чемпионат России и Кубок России в дисциплине „жонглирование“», — пишет ведомство.
Тренер Ефим Яхнич подчеркнул значимость такой поддержки для спортсменов, не занимающихся профессионально спортом: «Меры поддержки для нас очень ценны и важны, особенно для выступающих спортсменов, которые не являются работниками спортивной отрасли. Очень сложно мотивировать взрослых ребят на результат, когда, помимо спорта, много жизненных нюансов, а финансовая составляющая является важным стимулом для ребят». Сообщается, что в 2024 году такие выплаты были назначены 108 спортсменам и 49 тренерам.
Ранее URA.RU писало, что курганская команда по футзалу стала победителем первенства области. Соревнования завершились 13 апреля в спортивном комплексе «Зауралец», где были определены лучшие команды.
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