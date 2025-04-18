Экс-главврач Курганского онкодиспансера Чесноков получил новую должность

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Александр Чесноков остался работать в Курганском онкодиспансере в должности заместителя главврача
Александр Чесноков остался работать в Курганском онкодиспансере в должности заместителя главврача Фото:

Бывший исполняющий обязанности главврача Курганского областного онкологического диспансера Александр Чесноков получил должность заместителя главврача по медицинской части. Эту информацию URA.RU подтвердили в департаменте здравоохранения региона.

«В настоящее время Чесноков А.С. продолжает работу в ГБУ „Курганский областной онкологический диспансер“ в должности заместителя главного врача по медицинской части», — ответили в департаменте здравоохранения Курганской области на запрос агентства.

URA.RU писало, что с 17 апреля главврачом Курганского онкодиспансера назначен Андрей Антонов — хирург-онколог, который переехал из ЯНАО. До переезда в Курган он около четырех лет руководил онкологическим центром Салехардской областной клинической больницы.

Александр Чесноков исполнял обязанности главврача КООД с 2024 года. Под руководством Чеснокова было завершено строительство и введение в эксплуатацию хирургического корпуса онкодиспансера.

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Бывший исполняющий обязанности главврача Курганского областного онкологического диспансера Александр Чесноков получил должность заместителя главврача по медицинской части. Эту информацию URA.RU подтвердили в департаменте здравоохранения региона. «В настоящее время Чесноков А.С. продолжает работу в ГБУ „Курганский областной онкологический диспансер“ в должности заместителя главного врача по медицинской части», — ответили в департаменте здравоохранения Курганской области на запрос агентства. URA.RU писало, что с 17 апреля главврачом Курганского онкодиспансера назначен Андрей Антонов — хирург-онколог, который переехал из ЯНАО. До переезда в Курган он около четырех лет руководил онкологическим центром Салехардской областной клинической больницы. Александр Чесноков исполнял обязанности главврача КООД с 2024 года. Под руководством Чеснокова было завершено строительство и введение в эксплуатацию хирургического корпуса онкодиспансера.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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