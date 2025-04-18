Чиновники начали приводить в порядок курганский город после критики властей. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В городе Щучье после визита властей начали активно наводить порядок
В городе Щучье после визита властей начали активно наводить порядок Фото:

В городе Щучье Курганской области, куда ранее приезжала правительственная комиссия, начали устранять замечания по благоустройству. После критики на местах оперативно навели порядок — убрали мусор и начали работы по благоустройству, сообщили URA.RU политические источники.

«Замечания приняли к сведению, мэр Павел Самохвалов включился в работу. В какой-то степени чиновникам просто не повезло — именно в день визита шли работы по обрезке деревьев, и город мог показаться неухоженным. На самом деле ситуация находится на контроле», — рассказали URA.RU источники, связанные с округом. По словам источника, к некоторым работникам администрации и управляющим компаниям были применены санкции.

Корреспондент URA.RU попытался связаться с мэрией Щучьего. Ответ на звонок получить не удалось

Ранее URA.RU сообщало, что в ходе проверки Щучье посетила правительственная комиссия, представители которой зафиксировали проблемы по части ЖКХ в регионе и строительству дорог и больницы. Тогда глава Щучанского округа Павел Самохвалов отметил, что работу по исправлению выявленных нареканий он возьмет под личный контроль.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В городе Щучье Курганской области, куда ранее приезжала правительственная комиссия, начали устранять замечания по благоустройству. После критики на местах оперативно навели порядок — убрали мусор и начали работы по благоустройству, сообщили URA.RU политические источники. «Замечания приняли к сведению, мэр Павел Самохвалов включился в работу. В какой-то степени чиновникам просто не повезло — именно в день визита шли работы по обрезке деревьев, и город мог показаться неухоженным. На самом деле ситуация находится на контроле», — рассказали URA.RU источники, связанные с округом. По словам источника, к некоторым работникам администрации и управляющим компаниям были применены санкции. Корреспондент URA.RU попытался связаться с мэрией Щучьего. Ответ на звонок получить не удалось Ранее URA.RU сообщало, что в ходе проверки Щучье посетила правительственная комиссия, представители которой зафиксировали проблемы по части ЖКХ в регионе и строительству дорог и больницы. Тогда глава Щучанского округа Павел Самохвалов отметил, что работу по исправлению выявленных нареканий он возьмет под личный контроль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...