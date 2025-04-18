В городе Щучье Курганской области, куда ранее приезжала правительственная комиссия, начали устранять замечания по благоустройству. После критики на местах оперативно навели порядок — убрали мусор и начали работы по благоустройству, сообщили URA.RU политические источники.
«Замечания приняли к сведению, мэр Павел Самохвалов включился в работу. В какой-то степени чиновникам просто не повезло — именно в день визита шли работы по обрезке деревьев, и город мог показаться неухоженным. На самом деле ситуация находится на контроле», — рассказали URA.RU источники, связанные с округом. По словам источника, к некоторым работникам администрации и управляющим компаниям были применены санкции.
Корреспондент URA.RU попытался связаться с мэрией Щучьего. Ответ на звонок получить не удалось
Ранее URA.RU сообщало, что в ходе проверки Щучье посетила правительственная комиссия, представители которой зафиксировали проблемы по части ЖКХ в регионе и строительству дорог и больницы. Тогда глава Щучанского округа Павел Самохвалов отметил, что работу по исправлению выявленных нареканий он возьмет под личный контроль.
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