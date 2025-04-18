В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

В Тюменской области 20 апреля будет бушевать штормовой ветер. Его порывы достигнут до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России по Тюменской области.
«Главное управление МЧС России по Тюменской области информирует! По данным Тюменского ЦГМС на юге Тюменской области 20 апреля ожидается ветер 8-13 метров в секунду. В отдельных районах порывы ветра до 15-20метров в секунду», — написано в telegram-канале ведомства.
Сотрудники МЧС просят тюменцев быть осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Они предупреждают, что при сильном ветре существует опасность обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций, падения деревьев и веток, срыва рекламных щитов и повреждения кровли домов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!