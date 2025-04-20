Отель тюменского олигарха получил невиданную прибыль

Компания «Кволити Тюмень» депутата облдумы Тюмени и главного эсера региона Владимира Пискайкина, которая управляет отелем Double Tree, получила рекордную в своей истории прибыль. Об этом сообщается в документах, которые есть в распоряжении URA.RU.
«Объект наблюдения — „Кволити Тюмень“. Доходы по итогам 2024 года — 654,2 миллиона рублей. Расходы — 484,7 миллионов рублей. Чистая прибыль — 169,5 миллионов рублей», — гласит бухгалтерская отчетность.
Отмечается, что годом ранее компания получила прибыль в 3,5 раза меньше — всего 46,9 млн рублей. До этого на протяжении семи лет «Кволити Тюмень» была убыточной.
Как стало известно ранее, принадлежащий Пискайкину застройщик скатился в убытки. «Ньютон Констракшн» потерял по итогам 2024 года более 2,5 миллионов рублей.
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