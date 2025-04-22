В Тюмени экс-коммунист Мельников пытается избежать приговора из-за присвоенных миллионов

В Тюмени экс-коммунист Александр Мельников, обвиняемый в мошенничестве и получивший гражданский иск о возмещении семи миллионов рублей от мэрии пытается договориться о выплате причиненного ущерба без суда, чтобы получить смягчение приговора по уголовной статье. Об этом стало известно URA.RU от анонимного источника в судебной системе региона.
«Александр Мельников получил гражданский иск на возмещение ущерба администрации города по факту присвоения семи миллионов в ходе проведения капитального ремонта фирмой Мельникова ООО „Александрия“. По факту растраты проходит уголовный процесс — Мельникова судят по статье 159, часть 4. В ходе процесса ему также был выставлен гражданский иск, то есть дела у Мельникова два — уголовное и гражданское. Однако, Мельников планирует выплатить сумму ущерба до суда по гражданскому иску, чтобы получить смягчение приговора по уголовному», — сообщает URA.RU инсайдер.
Для выплаты суммы ущерба пострадавшей стороне (администрации города) Мельникову необходимо получить реквизиты счета и направить перевод. Как сообщил в беседе с агентством адвокат Илья Сливко, чтобы произвести оплату не обязательно уведомлять суд, достаточно предоставить на заседании документы об оплате.
«Сторона защиты может обратиться к стороне обвинения с тем, чтобы заявить намерение оплатить. Далее подсудимым получаются реквизиты счета потерпевшей стороне, производится оплата (может быть даже частичная) и эти документы отдаются суду. В таком случае, суд по гражданскому иску не пройдет, а для подсудимого, может быть, на усмотрение суда применено смягчающее наказание при вынесении приговора по уголовному делу. В данном случае речь идет о наказании — до 10 лет лишения свободы», — рассказал URA.RU Илья Сливко.
Ранее Мельников надеялся избежать судебных процессов, так как помог отправить своего шефа Андрея Кима в колонию, передав ему взятку в 3 млн рублей. После того, как Ким был осужден, над Мельниковым начались суды по уголовному делу, к которым добавился гражданский иск от администрации.
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