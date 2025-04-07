В Тюмени затягивается суд над фигурантом дела экс-коммуниста Кима

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В Тюмени состоялось еще одно заседание по делу Александра Мельникова
В Тюмени состоялось еще одно заседание по делу Александра Мельникова Фото:

В Тюмени прошло очередное судебное заседание по обвинению Александра Мельникова по ст. 159 ч.4 (мошенничество в составе преступной группы) — бывшего помощника депутата гордумы от КПРФ Андрея Кима. Как передал URA.RU корреспондент из зала суда, уже третье заседание проходит без двух важных свидетелей.

«Свидетели Вишневский и Кузьмин не вызваны в суд, так как по указанным в деле адресам не удается найти данных людей. По адресу Вишневского никто не отвечает, Кузьмин находится в тюрьме с 13 января 2025 года, осужден сроком на четыре года», — передает слова обвинения корреспондент URA.RU.

Александр Мельников, бывший помощник депутата гордумы Тюмени от КПРФ Андрея Кима, обвиняется в мошенничестве в составе преступной группы. Ранее его фирма «Александрия» была вовлечена в скандал с капитальным ремонтом дома, после чего Мельников в обмен на лояльность со стороны силовых структур передал взятку в размере трех миллионов рублей своему начальнику, Киму (осужден за мошенничество). В ходе судебных разбирательств против Мельникова был подан и гражданский иск от администрации Тюмени на сумму более 7 миллионов рублей.

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В Тюмени прошло очередное судебное заседание по обвинению Александра Мельникова по ст. 159 ч.4 (мошенничество в составе преступной группы) — бывшего помощника депутата гордумы от КПРФ Андрея Кима. Как передал URA.RU корреспондент из зала суда, уже третье заседание проходит без двух важных свидетелей. «Свидетели Вишневский и Кузьмин не вызваны в суд, так как по указанным в деле адресам не удается найти данных людей. По адресу Вишневского никто не отвечает, Кузьмин находится в тюрьме с 13 января 2025 года, осужден сроком на четыре года», — передает слова обвинения корреспондент URA.RU. Александр Мельников, бывший помощник депутата гордумы Тюмени от КПРФ Андрея Кима, обвиняется в мошенничестве в составе преступной группы. Ранее его фирма «Александрия» была вовлечена в скандал с капитальным ремонтом дома, после чего Мельников в обмен на лояльность со стороны силовых структур передал взятку в размере трех миллионов рублей своему начальнику, Киму (осужден за мошенничество). В ходе судебных разбирательств против Мельникова был подан и гражданский иск от администрации Тюмени на сумму более 7 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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