В Тюмени затягивается суд над фигурантом дела экс-коммуниста Кима

В Тюмени прошло очередное судебное заседание по обвинению Александра Мельникова по ст. 159 ч.4 (мошенничество в составе преступной группы) — бывшего помощника депутата гордумы от КПРФ Андрея Кима. Как передал URA.RU корреспондент из зала суда, уже третье заседание проходит без двух важных свидетелей.
«Свидетели Вишневский и Кузьмин не вызваны в суд, так как по указанным в деле адресам не удается найти данных людей. По адресу Вишневского никто не отвечает, Кузьмин находится в тюрьме с 13 января 2025 года, осужден сроком на четыре года», — передает слова обвинения корреспондент URA.RU.
Александр Мельников, бывший помощник депутата гордумы Тюмени от КПРФ Андрея Кима, обвиняется в мошенничестве в составе преступной группы. Ранее его фирма «Александрия» была вовлечена в скандал с капитальным ремонтом дома, после чего Мельников в обмен на лояльность со стороны силовых структур передал взятку в размере трех миллионов рублей своему начальнику, Киму (осужден за мошенничество). В ходе судебных разбирательств против Мельникова был подан и гражданский иск от администрации Тюмени на сумму более 7 миллионов рублей.
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