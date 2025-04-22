На одном из зданий «Курганмашзавода» возникло незначительное задымление. Его оперативно ликвидировала пожарная команда. Об этом корреспонденту URA.RU эксклюзивно сообщили в пресс-службе машиностроительного предприятия.
«При проведении кровельных работ на одном из зданий АО „Курганмашзавод“ возникло незначительное задымление. Оно было локализовано силами пожарной команды», — сообщили корреспонденту URA.RU на предприятии.
Задымление вентиляционной шахты и части кровли было допущено подрядной организацией. В пресс-службе завода также отметили, что это никак не повлияло на деятельность завода. Предприятие продолжает работать согласно плану.
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