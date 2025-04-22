На «Курганмашзаводе» ликвидировали задымление на одном из зданий. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарная команда ликвидировала задымление на одном из зданий КМЗ
Пожарная команда ликвидировала задымление на одном из зданий КМЗ Фото:

На одном из зданий «Курганмашзавода» возникло незначительное задымление. Его оперативно ликвидировала пожарная команда. Об этом корреспонденту URA.RU эксклюзивно сообщили в пресс-службе машиностроительного предприятия.

«При проведении кровельных работ на одном из зданий АО „Курганмашзавод“ возникло незначительное задымление. Оно было локализовано силами пожарной команды», — сообщили корреспонденту URA.RU на предприятии.

В Кургана произошло задымление на одном из зданий КМЗ
В Кургана произошло задымление на одном из зданий КМЗ
Фото:

Задымление вентиляционной шахты и части кровли было допущено подрядной организацией. В пресс-службе завода также отметили, что это никак не повлияло на деятельность завода. Предприятие продолжает работать согласно плану.

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На одном из зданий «Курганмашзавода» возникло незначительное задымление. Его оперативно ликвидировала пожарная команда. Об этом корреспонденту URA.RU эксклюзивно сообщили в пресс-службе машиностроительного предприятия. «При проведении кровельных работ на одном из зданий АО „Курганмашзавод“ возникло незначительное задымление. Оно было локализовано силами пожарной команды», — сообщили корреспонденту URA.RU на предприятии. Задымление вентиляционной шахты и части кровли было допущено подрядной организацией. В пресс-службе завода также отметили, что это никак не повлияло на деятельность завода. Предприятие продолжает работать согласно плану.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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