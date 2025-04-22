22 апреля 2025

В Тюмени на стройплощадке крупного ЖК рабочего засыпало кирпичами. Фото

В Тюмени на стройплощадке ЖК «Юнион» обрушилась кирпичная кладка
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина получил травмы различной степени тяжести
Мужчина получил травмы различной степени тяжести Фото:

В Тюмени на стройплощадке ЖК «Юнион» у одного из домов частично обрушилась кирпичная кладка. Информация об этом указана в telegram-канале «ЧС Тюмени»: В результате инцидента один из работников подрядной организации получил травмы различной степени тяжести.

«Рабочий подрядной организации жив, находится в критическом состоянии Получены тяжелые травмы», — пояснили агентству в пресс-службе застройщика «Страна Девелопмент», которому принадлежит объект.

Комментарий пресс-службы областного департамента здравоохранения ожидается. Пользователи telegram-канала «ЧС Тюмень» заявили, что из-за инцидента всех находившихся на стройплощадке людей попросили ее покинуть. «Обрушение кирпичной кладки в новом микрорайоне. О пострадавших информации пока нет. Всех выгнали с территории. Анонимно», — указано в сообщении, опубликованном в telegram-канале.

Инцидент произошел на стройплощадке
Инцидент произошел на стройплощадке
Фото:

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В Тюмени на стройплощадке ЖК «Юнион» у одного из домов частично обрушилась кирпичная кладка. Информация об этом указана в telegram-канале «ЧС Тюмени»: В результате инцидента один из работников подрядной организации получил травмы различной степени тяжести. «Рабочий подрядной организации жив, находится в критическом состоянии Получены тяжелые травмы», — пояснили агентству в пресс-службе застройщика «Страна Девелопмент», которому принадлежит объект. Комментарий пресс-службы областного департамента здравоохранения ожидается. Пользователи telegram-канала «ЧС Тюмень» заявили, что из-за инцидента всех находившихся на стройплощадке людей попросили ее покинуть. «Обрушение кирпичной кладки в новом микрорайоне. О пострадавших информации пока нет. Всех выгнали с территории. Анонимно», — указано в сообщении, опубликованном в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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