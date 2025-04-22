В Тюмени на стройплощадке ЖК «Юнион» у одного из домов частично обрушилась кирпичная кладка. Информация об этом указана в telegram-канале «ЧС Тюмени»: В результате инцидента один из работников подрядной организации получил травмы различной степени тяжести.
«Рабочий подрядной организации жив, находится в критическом состоянии Получены тяжелые травмы», — пояснили агентству в пресс-службе застройщика «Страна Девелопмент», которому принадлежит объект.
Комментарий пресс-службы областного департамента здравоохранения ожидается. Пользователи telegram-канала «ЧС Тюмень» заявили, что из-за инцидента всех находившихся на стройплощадке людей попросили ее покинуть. «Обрушение кирпичной кладки в новом микрорайоне. О пострадавших информации пока нет. Всех выгнали с территории. Анонимно», — указано в сообщении, опубликованном в telegram-канале.
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