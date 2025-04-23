Разрисовывать Екатеринбург едут десятки художников из Европы

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Новый сезон фестиваль начинается 17 июня
Новый сезон фестиваль начинается 17 июня Фото:

Порядка 20 художников, в том числе мастера из Европы, приедут украшать Екатеринбург в рамках 16-го сезона «Стенограффии». Фестиваль стартует уже 17 июня, рассказала руководитель фестиваля Анна Клец в ходе заседания организационного комитета по подготовке и проведению мероприятия.

«Сейчас идет подготовка к его началу: обучение волонтеров, работа с партнерами, подготовка эскизов и согласование поверхностей. Украшать Екатеринбург будет около 20 художников, в том числе мастера из Франции, Германии, Сербии и Португалии. Часть из них еще выбирает поверхности для будущих работ», — передает пресс-служба мэрии слова Клец.

Мастер Sat One из Германии выбрал своим холстом немецкую гимназию №37, Blo из Франции — гимназию №47, челябинский художник Валентин Бобров — будку у школы №25. Мансур Зияев из Уфы создаст большое граффити во всю подпорную стену у Царского моста, Владислав Дакес из Сочи раскрасит стену пожарно-спасательной части №74. Преобразятся также мост через реку Патрушиха и культурно-досуговый центр «Дружба».

Организаторы уделят особое внимание историческому облику Екатеринбурга. Планируется создать макеты для фальш-фасадов зданий по улицам Розы Люксембург, 65 и Чапаева, 1 с изображениями, посвященными их истории.

В честь 80-летия Победы у школы-интерната №12 появится «Стена благодарности» — большое слово «Спасибо» из личных благодарностей учеников своим предкам. Также на острове Маленький пройдет акция «Зажги маяк», а на территории Хлебозавода №6 состоится второй техно-арт фестиваль «Прогресс-25», который объединит электронную музыку, уличное искусство и театр.

Прошлогодний фестиваль собрал вокруг себя художников из разных городов России, а также из Китая и ОАЭ. В масштабном процессе участвовали неравнодушные горожане и волонтеры, а мастерам даже помогали служительницы монастыря. Итоги 15-го сезона «Стенограффии» — в отдельном материале URA.RU.

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Порядка 20 художников, в том числе мастера из Европы, приедут украшать Екатеринбург в рамках 16-го сезона «Стенограффии». Фестиваль стартует уже 17 июня, рассказала руководитель фестиваля Анна Клец в ходе заседания организационного комитета по подготовке и проведению мероприятия. «Сейчас идет подготовка к его началу: обучение волонтеров, работа с партнерами, подготовка эскизов и согласование поверхностей. Украшать Екатеринбург будет около 20 художников, в том числе мастера из Франции, Германии, Сербии и Португалии. Часть из них еще выбирает поверхности для будущих работ», — передает пресс-служба мэрии слова Клец. Мастер Sat One из Германии выбрал своим холстом немецкую гимназию №37, Blo из Франции — гимназию №47, челябинский художник Валентин Бобров — будку у школы №25. Мансур Зияев из Уфы создаст большое граффити во всю подпорную стену у Царского моста, Владислав Дакес из Сочи раскрасит стену пожарно-спасательной части №74. Преобразятся также мост через реку Патрушиха и культурно-досуговый центр «Дружба». Организаторы уделят особое внимание историческому облику Екатеринбурга. Планируется создать макеты для фальш-фасадов зданий по улицам Розы Люксембург, 65 и Чапаева, 1 с изображениями, посвященными их истории. В честь 80-летия Победы у школы-интерната №12 появится «Стена благодарности» — большое слово «Спасибо» из личных благодарностей учеников своим предкам. Также на острове Маленький пройдет акция «Зажги маяк», а на территории Хлебозавода №6 состоится второй техно-арт фестиваль «Прогресс-25», который объединит электронную музыку, уличное искусство и театр. Прошлогодний фестиваль собрал вокруг себя художников из разных городов России, а также из Китая и ОАЭ. В масштабном процессе участвовали неравнодушные горожане и волонтеры, а мастерам даже помогали служительницы монастыря. Итоги 15-го сезона «Стенограффии» — в отдельном материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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