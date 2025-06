Неожиданные знаменитости нагрянут в Екатеринбург

Светлаков и Пельш едут на Встречу выпускников КВН в Екатеринбурге

18 июня 2025 в 18:43 Размер текста - 17 +

На съемки КВН смогут попасть все, кто купить билет Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На Встречу выпускников КВН в Екатеринбург съедутся популярные юмористические команды и звезды — актер и продюсер Сергей Светлаков и космонавт Олег Новицкий войдут в состав жюри, ведущим станет Валдис Пельш. Также в выходные горожане смогут посетить байкерский, театральный, джазовый или автомобильный фестивали, Чемпионат России по прыжкам в воду и вечеринки. Топ идей, чем заняться в пятницу и выходные, — в афише URA.RU. 20 июня Встреча выпускников КВН (16+) В «Екатеринбург-Экспо» встретятся команды «Четыре татарина», «Нарты из Абхазии» и «Сборная МАИ». Мероприятие начнется в 19:00, билеты — от 2300 рублей. Открытие фестваля «Коляда Plays» пройдет днем 20 июня Фото: Размик Закарян © URA.RU Фестиваль «Коляда-Plays» (0+) До 30 июня Екатеринбург погрузится в театральную атмосферу. В программе заявлено более 40 спектаклей, возрастной ценз постановок — от 0+ до 18+. На Урал приедут гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Улан-Батора, Перми, Челябинска, Тюмени, Иркутска, Уфы, Ижевска, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода. Билеты стоят от 400 рублей. Рок-фестиваль «Черные ножи» (0+) Мероприятие проведут под Первоуральском на горнолыжном комплексе «Теплая». Гостей ждут битва рок-групп, мото-кухня, мастер-класс по фланкировке, военные экскурсии, шоу паркура, мото-шоу и выступления коллективов «Конец фильма», «Потомучто», «Группировка Свердловск», «Тимертау». Начало в 18:00, билет на два дня обойдется в 2500 рублей. «Девичник In The Club: 2010s Edition» (18+) В концерт-холле «Свобода» закатят вечеринку в стиле золотых 2010-х. Гости смогут потанцевать под песни от 5sta Family, The Black Eyed Peas, David Guetta, LMFAO,Dan Balan, Rihanna, Pitbull, «Банд’Эрос», Тимати и других артистов. Также пройдет танцевальный баттл, чемпионат по бирпонгу с призовым фондом, беспроигрышная лотерея. Начало в 23:30, для девушек вход бесплатный, для мужчин — от 499 рублей. Книжный фестиваль издательства Ad Marginem (6+) 20 и 21 июня посетителей ждут лекции, презентации, мастер-классы, большая распродажа книг по издательским ценам. В продаже будет фарфор от творческой лаборатории «Антихрупкость», одежда, растения, текстиль. Мероприятия пройдут на ул. Карла Маркса, 20, начало в 16:00, вход свободный. 21 июня Автофестиваль EKB STADIUM MEET (0+) На «Екатеринбург Арене» представят редкие тюнингованные автомобили, устроят дрифт-шоу, конкурсы, викторины, розыгрыши, тест-драйвы. На месте появятся лаунж-зона с диджеями и точки питания с разной кухней, стенды с одеждой и мерчем. Начало мероприятия в 15:00, вход — от 600 рублей. Мероприятие пройдет на фудкорте гастромолла Фото: Размик Закарян © URA.RU Антифестиваль культуры «Урал — мы» (0+) Мероприятие стартует с пешей прогулки: участники могут выбрать спикера и отправиться с ним по Екатеринбургу, финальной точкой станет гастромолл «Главный». После на сцене в «Главном» начнутся выступления спикеров: путешественников, шеф-поваров, урбанистов, фотографов, блогеров и культурных деятелей. Весь день в гастромолле будет выступать диджей, в финале — группа «Котэ». Начало в 10:00, вход свободный, на экскурсии — по регистрации. «Три куста своп: кусты & книги» (0+) Любителей комнатных растений ждут в парке Маяковского. Участники могут принести свои растения для обмена, получить за них фишки и обменять на новые растения или забрать что-либо, не отдавая ничего взамен. Дополнительно заработает читальный зал под открытым небом, книгообмен, пройдут экскурсии, чаепитие. Начало в 12:00, вход свободный. Tumblr party (18+) Вечеринку в стиле Tumblr проведут в концерт-холле «Свобода». В программе — общение, танцы, тематические коктейли. Гостям предлагают прийти нарядными: в клетчатых рубашках, с чокерами и в блестках. Начало в 23:30, билеты — от 330 рублей. Посетители EverJazz смогут услышать различных музыкантов Фото: Василий Гришин © URA.RU Фестиваль EverJazz (0+) На базе отдыха «Иволга» в Сысерти пройдет XII джазовый фестиваль EverJazz. На сцену выйдут NUGGERS, TRBLZ Band, Funk Power, Red Satchel, The Travelling Orchestra, ожидаются гости с Кубы и из Армении, всего — более 1000 музыкантов. В программе также лекции, мастер-классы, будут работать ярмарка, детская зона, фудкорт. Начало в 15:00, билеты — от 3500 рублей. 22 июня Чемпионат России по прыжкам в воду (0+) В соревновании примут участие призеры Олимпийских игр, чемпионы и призеры чемпионатов Европы. Полуфиналы и финалы пройдут в воскресенье во Дворце водных видов спорта. Начало в 10:00, билеты — от 300 рублей. Благотворительная барахолка Продать и обменять одежду, обувь, аксессуары, интерьерные вещи, книги, виниловые пластинки и растения можно в заведении «Нью Бар». Гостей ждут в 12:00, вход свободный. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Встречу выпускников КВН в Екатеринбург съедутся популярные юмористические команды и звезды — актер и продюсер Сергей Светлаков и космонавт Олег Новицкий войдут в состав жюри, ведущим станет Валдис Пельш. Также в выходные горожане смогут посетить байкерский, театральный, джазовый или автомобильный фестивали, Чемпионат России по прыжкам в воду и вечеринки. Топ идей, чем заняться в пятницу и выходные, — в афише URA.RU. Встреча выпускников КВН (16+) В «Екатеринбург-Экспо» встретятся команды «Четыре татарина», «Нарты из Абхазии» и «Сборная МАИ». Мероприятие начнется в 19:00, билеты — от 2300 рублей. Фестиваль «Коляда-Plays» (0+) До 30 июня Екатеринбург погрузится в театральную атмосферу. В программе заявлено более 40 спектаклей, возрастной ценз постановок — от 0+ до 18+. На Урал приедут гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Улан-Батора, Перми, Челябинска, Тюмени, Иркутска, Уфы, Ижевска, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода. Билеты стоят от 400 рублей. Рок-фестиваль «Черные ножи» (0+) Мероприятие проведут под Первоуральском на горнолыжном комплексе «Теплая». Гостей ждут битва рок-групп, мото-кухня, мастер-класс по фланкировке, военные экскурсии, шоу паркура, мото-шоу и выступления коллективов «Конец фильма», «Потомучто», «Группировка Свердловск», «Тимертау». Начало в 18:00, билет на два дня обойдется в 2500 рублей. «Девичник In The Club: 2010s Edition» (18+) В концерт-холле «Свобода» закатят вечеринку в стиле золотых 2010-х. Гости смогут потанцевать под песни от 5sta Family, The Black Eyed Peas, David Guetta, LMFAO,Dan Balan, Rihanna, Pitbull, «Банд’Эрос», Тимати и других артистов. Также пройдет танцевальный баттл, чемпионат по бирпонгу с призовым фондом, беспроигрышная лотерея. Начало в 23:30, для девушек вход бесплатный, для мужчин — от 499 рублей. Книжный фестиваль издательства Ad Marginem (6+) 20 и 21 июня посетителей ждут лекции, презентации, мастер-классы, большая распродажа книг по издательским ценам. В продаже будет фарфор от творческой лаборатории «Антихрупкость», одежда, растения, текстиль. Мероприятия пройдут на ул. Карла Маркса, 20, начало в 16:00, вход свободный. Автофестиваль EKB STADIUM MEET (0+) На «Екатеринбург Арене» представят редкие тюнингованные автомобили, устроят дрифт-шоу, конкурсы, викторины, розыгрыши, тест-драйвы. На месте появятся лаунж-зона с диджеями и точки питания с разной кухней, стенды с одеждой и мерчем. Начало мероприятия в 15:00, вход — от 600 рублей. Антифестиваль культуры «Урал — мы» (0+) Мероприятие стартует с пешей прогулки: участники могут выбрать спикера и отправиться с ним по Екатеринбургу, финальной точкой станет гастромолл «Главный». После на сцене в «Главном» начнутся выступления спикеров: путешественников, шеф-поваров, урбанистов, фотографов, блогеров и культурных деятелей. Весь день в гастромолле будет выступать диджей, в финале — группа «Котэ». Начало в 10:00, вход свободный, на экскурсии — по регистрации. «Три куста своп: кусты & книги» (0+) Любителей комнатных растений ждут в парке Маяковского. Участники могут принести свои растения для обмена, получить за них фишки и обменять на новые растения или забрать что-либо, не отдавая ничего взамен. Дополнительно заработает читальный зал под открытым небом, книгообмен, пройдут экскурсии, чаепитие. Начало в 12:00, вход свободный. Tumblr party (18+) Вечеринку в стиле Tumblr проведут в концерт-холле «Свобода». В программе — общение, танцы, тематические коктейли. Гостям предлагают прийти нарядными: в клетчатых рубашках, с чокерами и в блестках. Начало в 23:30, билеты — от 330 рублей. Фестиваль EverJazz (0+) На базе отдыха «Иволга» в Сысерти пройдет XII джазовый фестиваль EverJazz. На сцену выйдут NUGGERS, TRBLZ Band, Funk Power, Red Satchel, The Travelling Orchestra, ожидаются гости с Кубы и из Армении, всего — более 1000 музыкантов. В программе также лекции, мастер-классы, будут работать ярмарка, детская зона, фудкорт. Начало в 15:00, билеты — от 3500 рублей. Чемпионат России по прыжкам в воду (0+) В соревновании примут участие призеры Олимпийских игр, чемпионы и призеры чемпионатов Европы. Полуфиналы и финалы пройдут в воскресенье во Дворце водных видов спорта. Начало в 10:00, билеты — от 300 рублей. Благотворительная барахолка Продать и обменять одежду, обувь, аксессуары, интерьерные вещи, книги, виниловые пластинки и растения можно в заведении «Нью Бар». Гостей ждут в 12:00, вход свободный.