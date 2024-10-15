Невероятный стрит-арт, который стоит увидеть в Екатеринбурге. Фото

«Стенограффия» презентовала готовые работы юбилейного сезона в Екатеринбурге

15 октября 2024 в 17:07 Размер текста - 17 +

Хозяйка Медной горы тоже стала героиней уличного фестиваля Фото: Размик Закарян © URA.RU Фестиваль уличного искусства «Стенограффия» завершает 15-й по счету сезон. Десятки художников из России, Китая, ОАЭ и Германии украшали Екатеринбург огромными муралами и небольшими работами, в масштабном процессе участвовали неравнодушные горожане и волонтеры, а артистам даже помогали служительницы Ново-Тихвинского женского монастыря. URA.RU вместе с командой фестиваля прогулялось по местам, где появились новые проекты, которые обязательно стоит увидеть. The Warmth Room (проспект Ленина, 20) Теплопункт в центре города преображал автор из ОАЭ, бывший полицейский Мохамед Ахмед Альмансури. Он покрыл стены вязью, которая характерна для его творчества. Никаких скрытых смыслов в работе нет: Мохамед признался, что всего лишь хотел создать яркое пространство среди серых домов. The Warmth Room — первая работа основоположника современного искусства ОАЭ в России. «Без названия» (улица Попова, 31) Художник из Китая Nut впервые попробовал свои силы в масштабных уличных проектах. Он нарисовал огромных птиц-секретарей из китайского фарфора недалеко от торгового центра «Алатырь». Птицы символизируют единение Екатеринбурга и Гуанчжоу — городов-побратимов. Рисовал автор без разметки, как это обычно делают художники, а на всю работу ушло около двух недель. Работу Nut обязательно показывают почетным гостям, которых встречает мэрия. «Александр Невский» (Университетский переулок, 11) Три года подряд «Стенограффия» обещала перенести образ Александра Невского из центра в другое место. Работа за театром эстрады появилась случайно: она совсем не отвечает контексту вокруг, была выполнена некачественно и не нравилась профессиональному сообществу. Как пояснили представители фестиваля, откладывать перенос пришлось совсем не из-за денег или лени. Команде пришлось ждать, когда отремонтируют нужный дом в Университетском переулке. Реализовать планы удалось лишь в 2024 году благодаря художнику Кириллу Ведерникову, который рисует в иконописном стиле. Автор старался создать такой образ Невского, который бы продвигал ценности, но на языке, символически близком сегодняшнему человеку, не вызывая отторжения. Пока создавалась работа, Кириллу помогали матушки из Ново-Тихвинского женского монастыря. «Сквозной процесс» (улица 8 Марта,78б) Вера Ширдина из Нижнего Новгорода создала арт-объект о сотворении мира рядом с военным госпиталем. Художница попросила волонтеров не подготавливать поверхность, как это обычно бывает, и решила работать с тем, что есть. Разрешение на создание арт-объекта согласовывали лично с руководителем Уральского института кардиологии, заслуженным врачом России Яном Габинским, так как стена относится к медицинскому комплексу. Чувственная работа пришлась ему по душе, поэтому решили создавать «Сквозной процесс» на улице 8 Марта. Вера Ширдина наполнила работу ультрамариновой синевой Фото: Размик Закарян © URA.RU «Без названия» (улица Мичурина, 205) Огромный мурал с зашифрованным текстом создал художник Aris Oner из Берлина (Германия). Буквы складываются в цитату из книги «Понедельник начинается в субботу» Аркадия и Бориса Стругацких. На первый взгляд кажется, что текст нечитаемый, но, приглядевшись, можно распознать слова «счастье», «смысл» и другие. Полная цитата звучит так: «Среди них никто точно не знал, что такое счастье и в чем именно смысл жизни. И они приняли рабочую гипотезу, что счастье в непрерывном познании неизвестного и смысл жизни в том же». «Уличное краеведение» (улица Бажова, 139) SPEKTR вместе с оператором связи «Мотив» решили восстановить разрушенный арт-объект «Сказы Бажова». Так, вместо Павла Бажова появился персонаж из его сказов — Хозяйка Медной горы. Некоторые местные жители поначалу думали, что художники рисуют Статую Свободы, но авторы поясняют — это Хозяйка, которая хранит в себе и образ Афродиты. Таким образом авторы постарались показать, как местная история тесно связана с общецивилизационным наследием. Кстати, из-за того, что сейчас на школах нельзя создавать арт-объекты с английскими словами, художникам пришлось заменить название популярной игры Minecraft на «Рудознатец». Под определенным угром картину можно увидеть в 3D-формате Фото: Размик Закарян © URA.RU «Нет на свете силы более могущественной, чем любовь» (улица Карла Либкнехта, 38а) Арт-объект создавали глухие и слабослышащие люди по эскизу команды «Крепкий Палец». Также к реализации проекта привлекли всех желающих горожан. В середине сентября на длинном заборе рядом с филармонией дактильной азбукой была написана фраза композитора Игоря Стравинского: «Нет на свете силы более могущественной, чем любовь». «Любовь на разных языках» (опоры Макаровского моста) Необычная роспись моста появилась с подачи Васи Баса из Екатеринбурга и Sneakhotep из ОАЭ. Они разрисовали опору Макаровского моста древнерусской каллиграфией и арабской вязью. Уральский художник зашифровал в нижнем ярусе работы фразу «Екатеринбург, любимый город наш», на втором — «Мой, твой, наш. Город большой любви», а в третьем скрывается стихотворение его авторства. Кстати, названия у работы два: Вася Бас назвал ее «Любовь на разных языках», а Sneakhotep — «Двухсторонний самоанализ». «Летний вечер» (будка за Макаровским мостом) В основу работы легла фотография, которую сделал сам художник, Сергей Акрамов, во время летних прогулок с друзьями. Арт-объект символизирует взгляд на звездное небо сквозь зеленые листья. Таким образом, смотрящий должен прийти к мысли, что красоту можно найти в повседневном. Работу постарались вписать в контекст: городские пейзажи и сады, созданные в рамках фестиваля «Атмофест». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Фестиваль уличного искусства «Стенограффия» завершает 15-й по счету сезон. Десятки художников из России, Китая, ОАЭ и Германии украшали Екатеринбург огромными муралами и небольшими работами, в масштабном процессе участвовали неравнодушные горожане и волонтеры, а артистам даже помогали служительницы Ново-Тихвинского женского монастыря. URA.RU вместе с командой фестиваля прогулялось по местам, где появились новые проекты, которые обязательно стоит увидеть. Теплопункт в центре города преображал автор из ОАЭ, бывший полицейский Мохамед Ахмед Альмансури. Он покрыл стены вязью, которая характерна для его творчества. Никаких скрытых смыслов в работе нет: Мохамед признался, что всего лишь хотел создать яркое пространство среди серых домов. The Warmth Room — первая работа основоположника современного искусства ОАЭ в России. Художник из Китая Nut впервые попробовал свои силы в масштабных уличных проектах. Он нарисовал огромных птиц-секретарей из китайского фарфора недалеко от торгового центра «Алатырь». Птицы символизируют единение Екатеринбурга и Гуанчжоу — городов-побратимов. Рисовал автор без разметки, как это обычно делают художники, а на всю работу ушло около двух недель. Работу Nut обязательно показывают почетным гостям, которых встречает мэрия. Три года подряд «Стенограффия» обещала перенести образ Александра Невского из центра в другое место. Работа за театром эстрады появилась случайно: она совсем не отвечает контексту вокруг, была выполнена некачественно и не нравилась профессиональному сообществу. Как пояснили представители фестиваля, откладывать перенос пришлось совсем не из-за денег или лени. Команде пришлось ждать, когда отремонтируют нужный дом в Университетском переулке. Реализовать планы удалось лишь в 2024 году благодаря художнику Кириллу Ведерникову, который рисует в иконописном стиле. Автор старался создать такой образ Невского, который бы продвигал ценности, но на языке, символически близком сегодняшнему человеку, не вызывая отторжения. Пока создавалась работа, Кириллу помогали матушки из Ново-Тихвинского женского монастыря. Вера Ширдина из Нижнего Новгорода создала арт-объект о сотворении мира рядом с военным госпиталем. Художница попросила волонтеров не подготавливать поверхность, как это обычно бывает, и решила работать с тем, что есть. Разрешение на создание арт-объекта согласовывали лично с руководителем Уральского института кардиологии, заслуженным врачом России Яном Габинским, так как стена относится к медицинскому комплексу. Чувственная работа пришлась ему по душе, поэтому решили создавать «Сквозной процесс» на улице 8 Марта. Огромный мурал с зашифрованным текстом создал художник Aris Oner из Берлина (Германия). Буквы складываются в цитату из книги «Понедельник начинается в субботу» Аркадия и Бориса Стругацких. На первый взгляд кажется, что текст нечитаемый, но, приглядевшись, можно распознать слова «счастье», «смысл» и другие. Полная цитата звучит так: «Среди них никто точно не знал, что такое счастье и в чем именно смысл жизни. И они приняли рабочую гипотезу, что счастье в непрерывном познании неизвестного и смысл жизни в том же». SPEKTR вместе с оператором связи «Мотив» решили восстановить разрушенный арт-объект «Сказы Бажова». Так, вместо Павла Бажова появился персонаж из его сказов — Хозяйка Медной горы. Некоторые местные жители поначалу думали, что художники рисуют Статую Свободы, но авторы поясняют — это Хозяйка, которая хранит в себе и образ Афродиты. Таким образом авторы постарались показать, как местная история тесно связана с общецивилизационным наследием. Кстати, из-за того, что сейчас на школах нельзя создавать арт-объекты с английскими словами, художникам пришлось заменить название популярной игры Minecraft на «Рудознатец». Арт-объект создавали глухие и слабослышащие люди по эскизу команды «Крепкий Палец». Также к реализации проекта привлекли всех желающих горожан. В середине сентября на длинном заборе рядом с филармонией дактильной азбукой была написана фраза композитора Игоря Стравинского: «Нет на свете силы более могущественной, чем любовь». Необычная роспись моста появилась с подачи Васи Баса из Екатеринбурга и Sneakhotep из ОАЭ. Они разрисовали опору Макаровского моста древнерусской каллиграфией и арабской вязью. Уральский художник зашифровал в нижнем ярусе работы фразу «Екатеринбург, любимый город наш», на втором — «Мой, твой, наш. Город большой любви», а в третьем скрывается стихотворение его авторства. Кстати, названия у работы два: Вася Бас назвал ее «Любовь на разных языках», а Sneakhotep — «Двухсторонний самоанализ». В основу работы легла фотография, которую сделал сам художник, Сергей Акрамов, во время летних прогулок с друзьями. Арт-объект символизирует взгляд на звездное небо сквозь зеленые листья. Таким образом, смотрящий должен прийти к мысли, что красоту можно найти в повседневном. Работу постарались вписать в контекст: городские пейзажи и сады, созданные в рамках фестиваля «Атмофест».