Протяженность пробки — пять километров
Жители Тюмени встали в пятикилометровую пробку, которая растянулась от развязки в районе улицы Тополиной до Тобольского тракта. Информация о транспортном заторе размещена на сервисе «2ГИС».
«Пробка на Окружной дороге между Старым и Новым Тобольским трактами. Расстояние между концом и началом затора — пять километров», — сообщает сервис.
Согласно уведомлениям пользователей на «2ГИС», пробка образовалась из-за проводимых здесь дорожных работ. Также движению мешает ДТП в районе улицы Камчатской.
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