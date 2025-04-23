23 апреля 2025

Тюменцы стоят в пятикилометровой пробке на Объездной. Видео

Пятикилометровая пробка образовалась в Тюмени в районе Тобольского тракта
© Служба новостей «URA.RU»
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Протяженность пробки — пять километров
Протяженность пробки — пять километров Фото:

Жители Тюмени встали в пятикилометровую пробку, которая растянулась от развязки в районе улицы Тополиной до Тобольского тракта. Информация о транспортном заторе размещена на сервисе «2ГИС».

«Пробка на Окружной дороге между Старым и Новым Тобольским трактами. Расстояние между концом и началом затора — пять километров», — сообщает сервис.

Согласно уведомлениям пользователей на «2ГИС», пробка образовалась из-за проводимых здесь дорожных работ. Также движению мешает ДТП в районе улицы Камчатской.

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Жители Тюмени встали в пятикилометровую пробку, которая растянулась от развязки в районе улицы Тополиной до Тобольского тракта. Информация о транспортном заторе размещена на сервисе «2ГИС». «Пробка на Окружной дороге между Старым и Новым Тобольским трактами. Расстояние между концом и началом затора — пять километров», — сообщает сервис. Согласно уведомлениям пользователей на «2ГИС», пробка образовалась из-за проводимых здесь дорожных работ. Также движению мешает ДТП в районе улицы Камчатской.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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