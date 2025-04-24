Питерский агрохолдинг заработал миллиарды на тюменской теплице

ООО «ТюменьАгро», принадлежащая «ТТР Холдингу» из Санкт-Петербурга, заработала по итогам 2024 года четыре миллиарда рублей. Таков итог финансовой деятельности компании по данным бухгалтерской отчетности.
«ООО „ТюменьАгро“. Доходы компании составили по итогам 2024 финансового года 11,1 миллиард рублей. Расходы — 7,1 миллиарда рублей. Чистая прибыль составила четыре миллиарда рублей».
Отчетность показывает, что в 2023 году компания заработала в два раза меньше. По данным ФНС, в настоящий момент в компании работает 517 человек. По данным на 10 февраля 2025 года, у «ТюменьАгро» отсутствуют налоговые задолженности, пени и штрафы. Последний оплаченный налог по итогам 2023 финансового года составил 117 миллионов рублей.
Единственным владельцем «ТюменьАгро» является «ТТР Холдинг» из Санкт-Петербурга. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей и находится в залоге у «Россельхозбанка». В Тюмени компании принадлежат несколько теплиц в деревне Нариманова. Там выращивают помидоры, огурцы и другую овощную продукцию.
Ранее стало известно, что тюменский олигарх заработал полмиллиарда рублей на яйцах. Такой стала прибыль частично принадлежащей Владимиру Шевчику «Пышминской птицефабрики».
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