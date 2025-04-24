У каждого губернатора есть советники — эти люди работают напрямую с главой региона по самым разным вопросам. Их количество и обязанности определяются индивидуально, а полномочия истекают одновременно с окончанием срока губернатора на посту. Зачастую эту ставку занимают бывшие чиновники с серьезным опытом работы. В некоторых субъектах страны, как например в ХМАО и Челябинской области, информация о личностях советников доступна на официальных сайтах властей. Но есть и территории, на которых трудно отыскать подробности о людях, с кем советуется губернатор. Как выяснило URA.RU, к ним относится и Тюменская область.
Список советников тюменского губернатора не афишируется: формально они находятся в ведении аппарата губернатора, но упоминаний о них на сайте ведомства нет. Информацию о назначении людей в свою команду советников обычно озвучивает сам губернатор Моор. Тем не менее, за то время, что Моор управляет регионом, эту команду пополнили несколько ключевых тюменских политиков.
Самая влиятельная женщина области
В 2019 году после отставки с поста первого замгубернатора Тюменской области советником губернатора была назначена Наталья Шевчик. Она взяла на себя вопросы развития социальной сферы, которую курировала на прежней должности.
«О своем желании оставить должность первого заместителя губернатора Наталья Александровна сообщила с первого дня моей работы. Учитывая огромнейший опыт управления не только в социальной сфере, но и в целом, мы договорились, что избавим ее от решения текущих вопросов и сконцентрируем только на стратегических задачах», — сообщал Александр Моор в 2019 году.
Шевчик родилась и построила карьеру в Тюмени — от учителя в средней школе № 9 к замглавы города до второй по значимости должности в областном правительстве. Сейчас она является заместителем председателя регионального парламента. Прежде состояла в браке с одним из богатейших тюменцев — главой холдинга «Сибинтел», Владимиром Шевчиком.
Ушедший из власти «Серый кардинал»
В 2022 году команда советников пополнилась легендарным экс-вице-губернатором региона Сергеем Сарычевым. Александр Моор отметил, что Сарычев продолжит сотрудничать с правительством региона после ухода с должности, которую он занимал с 2005 года. Сейчас он параллельно занимает позицию советника гендиректора нефтехимического гиганта «СИБУР». Сарычев успел поработать при шести губернаторах, он несколько десятилетий управлял тюменской политикой.
Ветеран муниципальной политики
В 2020 году на пост советника перешел бывший глава Заводоуковского района Александр Анохин. В сфере муниципальной политики он проработал с больше 20 лет — с 1994 года возглавлял Сладковский район области, а затем — Заводоуковский. «Его опыт, возможности востребованы в нашей большой областной команде. Анохин достоин слов благодарности и уважения со стороны правительства Тюменской области и жителей муниципалитета», — подчеркивал Александр Моор, представляя нового советника.
Александр Анохин родился в Тюменской области, в селе Усово, карьеру начал в сельскохозяйственной отрасли. С 2021 года Анохин является депутатом Тюменской областной думы — работает заместителем председателя комитета по аграрным и земельным отношениям, состоит в комитете по госстроительству и местному самоуправлению. Неплохие позиции у Анохина и в тюменском отделении «Единой России» — он занимает позицию заместителя секретаря.
Экс-советник, оставшийся во власти
До зимы 2025 года советником Александра Моора по вопросам инвестиций выступала глава Торгово-промышленной палаты Ольга Езикеева. Этот статус она получила в 2018 году, после ухода с должности главы фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области». Принимала активное участие в общественной и политической жизни региона — в 2013 году она участвовала в выборах депутатов Тюменской областной думы, но уступила конкурентам.
Ольга Езикеева неоднократно подчеркивала свой статус в правительстве — она до сих пор ведет личный telegram-канал под названием «Советник». В политкругах региона ходит версия о том, что отставка Езикеевой связана с интересом силовых структур к ее сыну Эдуарду — в марте у него прошли обыски в связи с проверкой деятельности «Фонда финансирования предпринимательства Тюменской области», где он работает. Ольга Езикеева до сих пор руководит ТПП Тюменской области — ее полномочия истекут летом 2027 года.
Самое последнее назначение
После ухода из тюменской мэрии бывший замглавы города Артема Дяченко стал советником губернатора Александра Моора. Собеседники агентства отмечают, что он курирует политический блок и занимается вопросами выборов.
В инфоцентре правительства региона агентству сообщили, что в новом статусе он курирует «совершенствование взаимодействия органов власти региона и органов местного самоуправления в целях эффективного решения вопросов местного значения, а также иных вопросов».
Дяченко всю жизнь проработал в Тюмени на разных должностях в структурах власти. В 2018 году он даже возглавил аппарат губернатора, который курирует работу советников, но позднее ушел в мэрию Тюмени на пост заместителя мэра Руслана Кухарука.
Отличительной чертой Александра Моора как управленца источники агентства называют долгое привыкание к собственным подчиненным. По этой причине после повторного избрания на пост в 2023 году он, как говорят собеседники, решил сохранить команду советников, набранную во время предыдущего губернаторского срока.
Собеседники в областной политтусовке убеждены, что отсутствие серьезных подвижек в команде советников говорит о том, что губернатора устраивает ее эффективность. В нее преимущественно входят ключевые лица региона, которым доподлинно известно о том, что происходит «за кулисами» тюменской политики.
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