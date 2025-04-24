В первые годы Великой Отечественной войны Тюменской области в ее современных границах еще не существовало: до августа 1944 года гражданская власть, управляющая регионом, была сосредоточена в Омске, в руках местного обкома ВКП(б). Власти нового региона приходилось принимать важнейшие решения фактически в экстремальных условиях. Какие проблемы достались в наследство первым лицам Тюменской области и с чем пришлось разбираться в первые два года — в материале URA.RU.
Тюменская область: начало
По легенде, которая не подтверждается никакими документами, но уже которое десятилетие живет в сердцах тюменцев, в истории создания региона немалую роль сыграл профессор Борис Збарский. Он руководил группой бальзаматоров, которые прятали от войны тело Ленина. К 1944 году Збарский, согласно легенде, сформировал мнение о небольшом провинциальном городке и даже сумел донести свою точку зрения до Иосифа Сталина, повлияв на то, как вождь воспринимал Тюмень.
Так или иначе, когда началось разукрупнение регионов страны, произошло историческое событие. Президиум Верховного совета СССР подписал указ о создании Тюменской области.
В состав области указ включил 29 муниципалитетов и районов. Часть из них была выведена из состава Омской области, часть – Курганской. Ямал и Югра вошли в состав новой административной единицы целиком. А Тобольский административный округ был полностью ликвидирован.
Лидеры новой области
После создания административной единицы начались выборы и назначения руководства. Архивные документы указывают: первым секретарем обкома партии стал Федор Чубаров. Обком комсомола возглавил Константин Дубинин.
Подходящих зданий, в которых бы могли разместиться новые органы власти, в Тюмени в тот момент не было. Это стало первой задачей, которую, впрочем, решили быстро, хоть и по временной схеме. Обком разместили в здании Коммерческого училища, построенном в начале XX века по заказу купцов Колокольниковых. Там местные власти базировались до начала 50-х годов, когда в городе завершили строительство нового помещения обкома.
Омское наследие
Приняв бразды правления, новая тюменская власть оказалась практически у разбитого корыта. С начала Великой Отечественной войны в город перевезли десятки заводов из прифронтовых регионов. Работали десятки госпиталей. При этом Тюмень в полном смысле слова была глухой провинцией. Местной электростанции не хватало на круглосуточное снабжение производства и жилых домов. Вода была плохая, практически не очищенная. Из-за прироста населения, приехавшего в Тюмень вслед за производствами, увеличилась нагрузка на городскую баню — и попасть туда стало практически невозможно…
Список бытовых и коммунальных неурядиц можно продолжать до бесконечности. А вот решать проблемы надо было быстро — росло недовольство, люди теряли терпение, падали духом. Исправить ситуацию удалось лишь в 50-х годах XX века: до завершения Великой Отечественной войны в приоритете было снабжение фронта. Поэтому жалобы терпели, людей поддерживали — и искали возможность доставить в Тюмень как можно больше дров для обогрева зимой.
Грязь, бездорожье,..
Еще две проблемы, с которыми пришлось иметь дело новым властям, — это нерегулярная работа городской бани и полное отсутствие крепких дорог. Последний фактор, кстати, чуть не заставил Збарского махнуть рукой и увезти тело Ленина в другой город.
Временным решением дорожного вопроса стали мощеные деревянными брусьями проезды. Толку от них было немного — со временем их размывало, расшатывало, брусья разъезжались и делали передвижение практически невозможным. Найти более действенное решение удалось только после Победы.
С баней ситуация тоже была практически безвыходной: большое количество людей, нерегулярное водоснабжение... Об этом даже писала в 1944 году первая областная газета — одно из первых успешных детищ новой власти региона.
...и первая пресса
Пять суток стояния в очереди увенчались успехом. Трепеща от счастья, гражданин П. зажал в руке талон на номер в баню.
У входа стояла мрачного вида личность и напоминала входящим:
– Подумайте, все ли Вы захватили с собой гражданин?
– ...Мыло есть, мочалка есть, – торопливо перечислял гражданин, – полотенце, чистое белье, таз свой взял во избежание неприятностей, что же еще? Воду, разве что с собой из дому надо было захватить, – взволнованно соображал посетитель бани…
Но никакая фантазия не могла подсказать того, что оказалось на самом деле. В темном коридоре у входа в номер жалобно плакала девочка:
– Мама, я боюсь, я туда не пойду, там бука…
– Деточка, – уговаривала ее мать, – тут такие, видимо, местные обычаи, надо с собой лампочку носить. Смотри, вон тетя не боится, в темноте моется.
Так писала о бане газета «Тюменская правда». Ее выпуск был налажен местными властями в 1944 году. Несмотря на большое количество проблем, с которыми приходилось иметь дело, газета получилась удачной, — она выпускается до сих пор.
Продолжение следует
По-настоящему решать проблемы, а не залатывать бесконечные прорехи, начали только после завершения Великой Отечественной войны. К концу 1945 года постепенно начался возврат промышленности в мирное русло.
Вскоре в Тюмени смогут увеличить объемы водоснабжения, начнут строить важные исторические здания. Вскоре появятся первые приличные дороги, а вместо производств станут возводить новое жилье. В городе появится новый транспорт, как на дрожжах вырастут здания КГБ и обкома. А несколько десятилетий спустя Тюмень за свой вклад в Победу получит гордое звание – Город трудовой доблести.
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