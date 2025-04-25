Тюменский ветеран помог поймать Тоньку-пулеметчицу, расстрелявшую 1500 человек

Ранним осенним утром 1978 года в небольшом городке Лепель на севере Беларуси по дороге на работу была задержана сотрудница швейной фабрики Антонина Макарова. В обществе женщина обладала идеальной репутацией: участница Великой Отечественной войны, ответственный сотрудник, жена, заботливая мать двух дочерей. Единственная странность — никогда не рассказывала о своем прошлом. В котором она, работая на фашистов, расстреляла 1 500 своих сограждан, а после окончания войны на протяжении 34 лет успешно скрывалась от возмездия. Поймать палачиху удалось благодаря случаю, который связан с ветераном Великой Отечественной войны из Тюмени.
Дорога в никуда
Антонина Макарова родилась в селе Малая Волковка Смоленской губернии 1 марта 1920 года. После школы она поступила в училище, а затем — в медицинский техникум, где планировала выучиться на врача. Но ее мечтам не суждено было сбыться: 22 июня 1941 года началась война. На фронт будущая Тонька-пулеметчица пошла добровольцем, там она стала работать сначала буфетчицей, а затем санитаркой. В октябре Макарова оказалась среди военнослужащих, попавших в «Вяземский котел». Тогда в результате операции фашистов в окружении оказались сотни тысяч бойцов Красной армии.
«В „Вяземском котле“ погибли более миллиона солдат, более 500 тысяч военнослужащих попали в плен, и лишь 85 000 человек сумели вырваться из окружения. Среди них оказалась и фронтовая санитарка Антонина Макарова. Очнулась она после очередной бомбежки, поблизости не было ни одной живой души. Вокруг —гробовая тишина и останки человеческих тел. Ей казалось, что ее тоже убили, и она теперь в аду. Когда Тоня услышала чей-то стон, осознала: ей сильно повезло, она до сих пор жива. Повезло также, как рядовому, стонавшему в окопе. Красноармеец Николай Федчук был ранен, но не тяжело», — говорится в выпуске телепрограммы «Возмездие», посвященном истории Тоньки-пулеметчицы.
Вместе с Николаем Антонина смогла выйти из окружения. За те недели, что они провели вместе, девушка успела в него влюбиться. Однако оказавшись в селе Красный Колодец Брянской области, мужчина сказал ей, что здесь живут его жена и дети. После чего оставил женщину одну.
Превращение в демона
На дворе был 1942 год. Макарова тяжело переживала расставание с красноармейцем и долгое время скиталась по родному селу Федчука, останавливаясь у местных жителей. Однако вскоре там к ней начали негативно относиться: женщина пьянствовала и занималась проституцией. Вскоре ее прогнали, и Антонина подалась в село Локоть, которое было занято немцы. Фашисты объявили там о создании «Локотской республики» и ввели самоуправление, назначив обер-бургомистром бывшего технолога местного спиртзавода коллаборациониста Бронислава Каминского. Макарова планировала пойти к партизанам, но в последний момент передумала и решила примкнуть к захватчикам. Она вновь стала заниматься проституцией, и начала активно ругать советскую власть при любом удобном случае. Немцы это заметили.
Макарову показали Каминскому, и она ему понравилась. Женщину приняли на работу в полицию, обеспечив кровом и едой. О должностных обязанностях ей сказали не сразу, сначала напоили водкой. И уже после этого сообщили, что бывшей санитарке предстоит расстреливать людей: советских военнопленных, партизан, женщин, детей и стариков. Всех, кому «суд Локотской республики» вынесет смертный приговор.
30 серебряников Тоньки-пулеметчицы
За «работу» Макаровой пообещали платить по 30 рейхсмарок, и она приступила к делу. Из показаний женщины следует, что перед первым расстрелом Антонина сильно напилась, но все равно долго не решалась нажать на гашетку пулемета. Заметив это, немцы поднесли ей стакан водки, который та выпила залпом, и взялась за дело. В живых в тот день никто не остался. Со временем, она привыкла к «должностным обязанностям» и стала расстреливать людей, будучи трезвой. С тех пор в народе ее прозвали Тонькой-пулеметчицей.
"Я не знала тех, кого расстреливаю. Они меня не знали. Поэтому стыдно мне перед ними не было. Бывало, выстрелишь, подойдешь ближе, а кое-кто еще дергается. Тогда снова стреляла в голову, чтобы человек не мучился. Иногда у нескольких заключенных на груди был подвешен кусок фанеры с надписью «партизан». Некоторые перед смертью что-то пели. После казней я чистила пулемет в караульном помещении или во дворе. Патронов было в достатке. Все приговоренные к смерти были для меня одинаковые. Менялось только их количество", — рассказывала Макарова следователям после ареста.
Людей в Локте расстреливали группами по 27 человек. Перед этим их держали в камерах, которые наспех были оборудованы в конюшне, трупы скидывали в огромную яму. По воспоминаниям свидетелей тех страшных событий, иногда Макарова приходила перед очередной казнью к пленникам, и внимательно рассматривала, в чем одеты ее будущие жертвы. Помимо зарплаты, фашисты разрешили ей забирать вещи убитых, чем та активно пользовалась.
Свободное от «работы» время Тонька-пулеметчица любила проводить в запоях. Параллельно она продолжила заниматься проституцией и в целом вела разгульный образ жизни. В какой-то момент, женщина заявила начальству, что заболела сифилисом, и ей разрешили уехать на лечение. Назад Макарова уже не вернулась — вскоре после этого Локоть был освобожден Красной армией.
Новая жизнь
После госпиталя Макарова попала в немецкий концлагерь, а когда Советская армия его освободила, выдала себя за медсестру, попавшую в плен: у нее были чужие документы. Женщина устроилась на работу в передвижной госпиталь, где познакомилась с будущим мужем Виктором Гинзбургом. Они поженились и после войны переехали в белорусский город Лепель, где у семейной пары родились две дочери.
Впоследствии Виктор и Антонина Гинзбург стали работать на местном промкомбинате. В городе к ним, как к участникам войны, относились с большим уважением: они получали все положенные ветеранам льготы и проводили встречи со школьниками, во время которых рассказывали о победе над фашизмом. Гинзбургам даже выдали квартиру. И кошмарное прошлое Макаровой, казалось, осталось где-то позади, а может, и не было его вовсе. Но это было не так.
Найти Тоньку-пулеметчицу
Работа над поиском палачихи началась сразу после освобождения Локтя. Войдя в село, бойцы Красной армии обнаружили рядом с конюшней огромную яму, в которой находились останки тел приблизительно полутора тысяч человек. От местных военные узнали, что это дело рук Тоньки-пулеметчицы.
Найти по «горячим следам» коллаборационистку не удалось, в тот момент никто не знал даже ее настоящего имени. Со временем, чекисты выяснили, что женщину зовут Антонина Макарова, однако и эта информация не помогла следствию выйти на след убийцы. Несмотря на то, что в Советском Союзе были проверены все женщины, которых так звали. С одной оговоркой: если имя и фамилию они получили при рождении. А Тонька-пулеметчица Макаровой стала не сразу.
"Почему Макарова? Потому что в селе все были Панфиловы: ее братья, сестры, отец, мать. А в школу она пошла, и учитель спросил: "Это чья дочка? Ему ответили, что Макара Панфилова. Тогда учительница записала: Макарова. Вот так и пошла она плясать всю дальнейшую жизнь. Вот так эта Макарова и разыскивалась с 1943 года по 1977 год органами безопасности", — рассказал в интервью журналистам телеканала "Звезда" Александр Чистихин, который в 70-е годы был старшим следователем УКГБ СССР по Брянской области.
Найти Макарову удалось благодаря случайности. Ее двоюродный брат из Тюмени, ветеран Великой Отечественной войны и сотрудник Минобороны СССР Панфилов, готовил документы на выезд за границу. Для этого необходимо было заполнить анкету с указанием данных обо всех родственниках. При проверке информации выяснилось, что все они носят одну фамилию — Панфиловы. За исключением Антонины Гинзбург, которая до замужества была Макаровой. Имя тюменского брата Тоньки-пулеметчицы не фигурирует в открытых источниках. Для того чтобы не испачкать честь ветерана грязной репутацией непутевой родственницы.
Последний расстрел
Для того, чтобы вывести Тоньку-пулеметчицу на чистую воду, чекисты организовали целую операцию со сбором многочисленных улик и доказательств. Выживших свидетелей привезли к месту работы Макаровой. Когда она вышла на улицу, одна из женщин, сидя в машине с оперативниками, опознала палачиху. Спустя некоторое время следователи снова организовали их встречу.
Для этого в 1977 году двух свидетельниц, Пелагею Комарову и Ольгу Панину, привезли в Лепель, загримировали и выдали за сотрудниц собеса, в который вызвали Макарову якобы для уточнения данных о перерасчете пенсии. После того как женщины ее опознали, было принято решение об аресте Макаровой.
Во время следствия Антонина Макарова-Гинзбург вела себя уверенно. Для контроля за ее поведением в тюремную камеру подсадили подставную заключенную. В разговорах с ней Тонька-пулеметчица высказывала уверенность, что большой срок ей не дадут. Мол, времена были такие, война все спишет. Общаясь со следователями, она ни разу не вспомнила о муже и дочерях.
20 ноября 1978 года Брянский областной суд признал Антонину Макарову виновной в убийстве 168 человек — личности этих людей удалось установить. Всего же, по некоторым данным, во время войны она расстреляла около полутора тысяч человек. За это Тоньку-пулеметчицу приговорили к высшей мере наказания, все ее апелляции на решение суда были отклонены.
11 августа 1979 года приговор был приведен в исполнение. В этот день в жизни Тоньки-пулеметчицы произошел последний расстрел, во время которого она стояла уже по ту сторону прицела.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!