Школьница из Тобольска Екатерина Логинова не смогла попасть в финал в шоу «Умнее всех». Девочка ошиблась в вопросе в третьем раунде. Выпуск с ее участие вышел 24 апреля.
«Я — Катя. Пока не раскрыла свой талант», — кратко рассказала о себе участница из Тобольска.
Девочка соревновалась с восемью соперниками. В первом раунде она успешно справилась с заданием, где нужно было выбрать одни правильный ответ из двух. На втором этапе школьница за короткий промежуток времени успела дать максимальное число правильных ответов, что позволила ей выйти в третий раунд.
Однако там школьница потерпела неудачу и не смога пройти в финал шоу. Сама девочка призналась, что не знала правильные ответы и полагалась на сою интуицию.
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