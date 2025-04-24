24 апреля 2025

Тюменская школьница не смогла обыграть Тину Канделаки в шоу «Умнее всех»

Тюменская школьница не прошла в финал шоу «Умнее всех»
© Служба новостей «URA.RU»
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Канделаки больше 20 лет тестирует знания детей на федеральном ТВ
Канделаки больше 20 лет тестирует знания детей на федеральном ТВ Фото:

Школьница из Тобольска Екатерина Логинова не смогла попасть в финал в шоу «Умнее всех». Девочка ошиблась в вопросе в третьем раунде. Выпуск с ее участие вышел 24 апреля.

«Я — Катя. Пока не раскрыла свой талант», — кратко рассказала о себе участница из Тобольска.

Девочка соревновалась с восемью соперниками. В первом раунде она успешно справилась с заданием, где нужно было выбрать одни правильный ответ из двух. На втором этапе школьница за короткий промежуток времени успела дать максимальное число правильных ответов, что позволила ей выйти в третий раунд.

Однако там школьница потерпела неудачу и не смога пройти в финал шоу. Сама девочка призналась, что не знала правильные ответы и полагалась на сою интуицию.

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Школьница из Тобольска Екатерина Логинова не смогла попасть в финал в шоу «Умнее всех». Девочка ошиблась в вопросе в третьем раунде. Выпуск с ее участие вышел 24 апреля. «Я — Катя. Пока не раскрыла свой талант», — кратко рассказала о себе участница из Тобольска. Девочка соревновалась с восемью соперниками. В первом раунде она успешно справилась с заданием, где нужно было выбрать одни правильный ответ из двух. На втором этапе школьница за короткий промежуток времени успела дать максимальное число правильных ответов, что позволила ей выйти в третий раунд. Однако там школьница потерпела неудачу и не смога пройти в финал шоу. Сама девочка призналась, что не знала правильные ответы и полагалась на сою интуицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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