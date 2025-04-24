Участникам тюменского марша националистов дали тюремные сроки

Четырем участникам марша русских националистов, который прошел в центре Тюмени летом 2023 года, дали по два года колонии общего режима. Информация об этом указана в документах суда (копии есть в распоряжении редакции).
«Калининским районным судом в отношении Притуляка М. В., Мелкобродова А. В., Олейника В. Н., Дьячкова Г. В. назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В отношении Перевощикова Д. А., Казанцева А. О., Дедюрина Т. А. назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно», — указано в решении суда.
Летом 2023 года группа молодых людей с прикрытыми лицами прошла по центру Тюмени под националистические лозунги в адрес мигрантов. Тюменцы, в частности, громко выкрикивали оскорбления возле дома по адресу ул. Республики, 31, где находится организация «Союз армян Тюменской области». Комментарий объединенной пресс-службы судов региона ожидается.
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