24 апреля 2025

Участникам тюменского марша националистов дали тюремные сроки

Участники тюменского марша националистов получили по два года колонии
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В 2023 году молодые люди устроили марш националистов в центре Тюмени
В 2023 году молодые люди устроили марш националистов в центре Тюмени Фото:

Четырем участникам марша русских националистов, который прошел в центре Тюмени летом 2023 года, дали по два года колонии общего режима. Информация об этом указана в документах суда (копии есть в распоряжении редакции).

«Калининским районным судом в отношении Притуляка М. В., Мелкобродова А. В., Олейника В. Н., Дьячкова Г. В. назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В отношении Перевощикова Д. А., Казанцева А. О., Дедюрина Т. А. назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно», — указано в решении суда.

Летом 2023 года группа молодых людей с прикрытыми лицами прошла по центру Тюмени под националистические лозунги в адрес мигрантов. Тюменцы, в частности, громко выкрикивали оскорбления возле дома по адресу ул. Республики, 31, где находится организация «Союз армян Тюменской области». Комментарий объединенной пресс-службы судов региона ожидается.

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Четырем участникам марша русских националистов, который прошел в центре Тюмени летом 2023 года, дали по два года колонии общего режима. Информация об этом указана в документах суда (копии есть в распоряжении редакции). «Калининским районным судом в отношении Притуляка М. В., Мелкобродова А. В., Олейника В. Н., Дьячкова Г. В. назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В отношении Перевощикова Д. А., Казанцева А. О., Дедюрина Т. А. назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно», — указано в решении суда. Летом 2023 года группа молодых людей с прикрытыми лицами прошла по центру Тюмени под националистические лозунги в адрес мигрантов. Тюменцы, в частности, громко выкрикивали оскорбления возле дома по адресу ул. Республики, 31, где находится организация «Союз армян Тюменской области». Комментарий объединенной пресс-службы судов региона ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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