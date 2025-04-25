Инвалидных кресел на шесть миллионов рублей закупят для тюменцев

Для жителей Тюменской области в 2025 году закупят инвалидные кресла на сумму шесть миллионов рублей. Такие данные размещены на сайте государственных закупок.
«Объект закупки: Поставка кресел-колясок в целях социального обеспечения получателей в 2025 году. Начальная цена контракта составляет шесть миллионов четыреста двадцать восемь тысяч рублей», — отмечено на ресурсе.
Общее количество поставляемых товаров составит 196 штук. Самым дорогим предметом оказалось кресло-коляска с ручным приводом. Получить свои средства передвижения тюменцы смогут как по месту жительства, так и в пунктах выдачи товара. Крайний срок поставки — 30 августа этого года.
Ранее в Тюменской области зафиксировали рекордное число детей-инвалидов. В 2024 году таковыми признали 10 464 ребенка.
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