25 апреля 2025

Инвалидных кресел на шесть миллионов рублей закупят для тюменцев

Шесть миллионов рублей потратят на кресла-коляски для тюменцев
© Служба новостей «URA.RU»
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Общее количество закупленных средств передвижения составило 196 единиц
Общее количество закупленных средств передвижения составило 196 единиц Фото:

Для жителей Тюменской области в 2025 году закупят инвалидные кресла на сумму шесть миллионов рублей. Такие данные размещены на сайте государственных закупок.

«Объект закупки: Поставка кресел-колясок в целях социального обеспечения получателей в 2025 году. Начальная цена контракта составляет шесть миллионов четыреста двадцать восемь тысяч рублей», — отмечено на ресурсе.

Общее количество поставляемых товаров составит 196 штук. Самым дорогим предметом оказалось кресло-коляска с ручным приводом. Получить свои средства передвижения тюменцы смогут как по месту жительства, так и в пунктах выдачи товара. Крайний срок поставки — 30 августа этого года.

Ранее в Тюменской области зафиксировали рекордное число детей-инвалидов. В 2024 году таковыми признали 10 464 ребенка.

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Для жителей Тюменской области в 2025 году закупят инвалидные кресла на сумму шесть миллионов рублей. Такие данные размещены на сайте государственных закупок. «Объект закупки: Поставка кресел-колясок в целях социального обеспечения получателей в 2025 году. Начальная цена контракта составляет шесть миллионов четыреста двадцать восемь тысяч рублей», — отмечено на ресурсе. Общее количество поставляемых товаров составит 196 штук. Самым дорогим предметом оказалось кресло-коляска с ручным приводом. Получить свои средства передвижения тюменцы смогут как по месту жительства, так и в пунктах выдачи товара. Крайний срок поставки — 30 августа этого года. Ранее в Тюменской области зафиксировали рекордное число детей-инвалидов. В 2024 году таковыми признали 10 464 ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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