«Почта России» извинилась за сотрудников, нахамивших пенсионеру в Кургане

«Почта России» принесла извинения за грубое общение сотрудников, которые чуть не довели до слез пенсионера в отделении на улице Гоголя, 44 в Кургане. Об этом говорится в ответе представителей ведомства. Ранее одна из горожанок пожаловалась, что на ее глазах работники почты нагрубили дедушке.
«Приносим наши извинения. Начальнику отделения указано усилить контроль за соблюдением сотрудниками почты корпоративных правил поведения и недопущения некорректного общения с клиентами», — сообщается в ответе на сайте «Обратись».
Горожанка в жалобе отметила, что пенсионер всего лишь хотел уточнить у сотрудников отделения — как ему получить юбилейную медаль к 80-летию Победы. Пожилой человек получил сообщение об этой награде в письме.
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