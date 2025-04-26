26 апреля 2025

В конец Пасхальной недели в колокола тобольского Кремля ударил мэр города. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр Тобольска Вагин стал звонарем в честь окончания Пасхальной недели
Мэр Тобольска Вагин стал звонарем в честь окончания Пасхальной недели Фото:

Мэр Тобольска Петр Вагин ударил в колокола в честь окончания Пасхальной недели. Для того, чтобы поздравить горожан с восьмым днем по Пасхе, он поднялся на башню Софийско-Успенского собора тобольского Кремля и на какое-то время перевоплотился в звонаря.

«Друзья, завершилась светлая Пасхальная неделя!.. Сегодня лично ударил в колокола на колокольне Тобольского Кремля. Этот звон — символ духовного единения и веры», — написал Вагин в своем telegram-канале.

Он отметил, что для него большая честь разделить радость праздника вместе с горожанами. Мэр пожелал тоболякам добра, мира и благополучия, а также, чтобы в домах царила любовь и гармония, а в сердцах жила надежда.

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Мэр Тобольска Петр Вагин ударил в колокола в честь окончания Пасхальной недели. Для того, чтобы поздравить горожан с восьмым днем по Пасхе, он поднялся на башню Софийско-Успенского собора тобольского Кремля и на какое-то время перевоплотился в звонаря. «Друзья, завершилась светлая Пасхальная неделя!.. Сегодня лично ударил в колокола на колокольне Тобольского Кремля. Этот звон — символ духовного единения и веры», — написал Вагин в своем telegram-канале. Он отметил, что для него большая честь разделить радость праздника вместе с горожанами. Мэр пожелал тоболякам добра, мира и благополучия, а также, чтобы в домах царила любовь и гармония, а в сердцах жила надежда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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