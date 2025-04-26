Мэр Тобольска Петр Вагин ударил в колокола в честь окончания Пасхальной недели. Для того, чтобы поздравить горожан с восьмым днем по Пасхе, он поднялся на башню Софийско-Успенского собора тобольского Кремля и на какое-то время перевоплотился в звонаря.
«Друзья, завершилась светлая Пасхальная неделя!.. Сегодня лично ударил в колокола на колокольне Тобольского Кремля. Этот звон — символ духовного единения и веры», — написал Вагин в своем telegram-канале.
Он отметил, что для него большая честь разделить радость праздника вместе с горожанами. Мэр пожелал тоболякам добра, мира и благополучия, а также, чтобы в домах царила любовь и гармония, а в сердцах жила надежда.
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