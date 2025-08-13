13 августа 2025

Губернатор ХМАО обратился к жителям Тюменской области. Видео

Губернатор ХМАО поздравил жителей Тюменской области с днем рождения региона
Тюменская область 14 августа отмечает свой 81-ый день рождения
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поздравил Тюменскую область с днем рождения. Видео глава региона опубликовал в своем telegram-канале.

«С днем рождения, Тюменская область! С праздником, дорогие друзья! Искренне желаю динамичного развития и больших свершений. Мира, стабильности и новых побед!», — написал Кухарук в своем telegram-канале.

Тюменская область 14 августа отмечает 81 день рождения. Ранее с праздником жителей соседнего региона поздравил губернатор Александр Моор.

