В Тюмени откроют новый ресторан с цыганами на подпевках

В Тюмени откроют ресторан «Сербская таверна»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В заведении будут специализироваться на мясе
В заведении будут специализироваться на мясе Фото:

В Тюмени откроется новый ресторан. Заведение «Сербская таверна» расположится в центре города, а на его открытии будут выступать цыгане. Информация представлена в социальных сетях компании.

«Новый сербский ресторан с акцентом на мясо. Запуск 1 сентября 2025 года. Специально на открытие приедут музыканты-цыгане из Сербии», — указано в группе заведения в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени откроется первый турецкий ресторан. Пока помещение под него на стадии ремонта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени откроется новый ресторан. Заведение «Сербская таверна» расположится в центре города, а на его открытии будут выступать цыгане. Информация представлена в социальных сетях компании. «Новый сербский ресторан с акцентом на мясо. Запуск 1 сентября 2025 года. Специально на открытие приедут музыканты-цыгане из Сербии», — указано в группе заведения в социальной сети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в Тюмени откроется первый турецкий ресторан. Пока помещение под него на стадии ремонта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...