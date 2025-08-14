В Тюмени откроют новый ресторан с цыганами на подпевках

В заведении будут специализироваться на мясе
В Тюмени откроется новый ресторан. Заведение «Сербская таверна» расположится в центре города, а на его открытии будут выступать цыгане. Информация представлена в социальных сетях компании.
«Новый сербский ресторан с акцентом на мясо. Запуск 1 сентября 2025 года. Специально на открытие приедут музыканты-цыгане из Сербии», — указано в группе заведения в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени откроется первый турецкий ресторан. Пока помещение под него на стадии ремонта.
