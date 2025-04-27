Российские военные уничтожают последних ВСУшников в Курской области: карта СВО 27 апреля

Российские войска нанесли удары по складам боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате чего были уничтожены, в частности, запасы реактивных снарядов, предназначенные для американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Также ВС РФ намерены в ближайшее время уничтожить оставшиеся группы солдат противника, действующие в Курской области. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Удар по складу со снарядами для HIMARS
ВС РФ ударили по складам боеприпасов ВСУ, уничтожив, в том числе, запасы реактивных снарядов для американских систем залпового огня HIMARS, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что ВС РФ нанесли удары по объектам украинской военной инфраструктуры, используя авиацию, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерию.
Также удары были нанесены по военному аэродрому противника, цеху по сборке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Всего российскими войсками поражены пункты временной дислокации ВСУ в 168 районах.
Курская область
Ночная атака ВСУ
ВСУ в ночь на 27 апреля атаковали Беловский район Курской области. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем telegram-канале. Целился противник по маслозаводу в слободе Белой и школе в селе Песчаное.
В здании школы в результате атаки противника начался пожар. Также, по словам губернатора региона, пострадал «мужчина 1973 года рождения, случайно находившийся там поблизости».
Путину пообещали уничтожить остатки ВСУ
ВС РФ в ближайшее время уничтожат оставшиеся группы солдат противника, действующие в Курской области. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил врио командира 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Гроза.
Российские военные продолжают прочесывать прилегающие к освобожденному Горналю лесные массивы, где могли укрыться остатки украинских формирований. Зачистка территории проводится методично.
РФ не может вернуть полсотни жителей региона
После полного освобождения территории Курской области от украинских вооруженных формирований, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила о важности возвращения на родину 52 жителей региона, находящихся в украинском плену. Как отметила омбудсмен, удержание гражданских лиц киевскими властями противоречит нормам международного права.
Харьковское направление
Российские войска приблизились к поселку Дорошовка в Харьковской области. Как отметил военный аналитик Андрей Марочко, украинское командование перебрасывает в данный район дополнительные подразделения с целью удержания позиций и стабилизации ситуации.
Дзержинское направление
Российские штурмовые подразделения выявили на украинской позиции в Дзержинске (ДНР) производственный цех, где осуществлялась сборка беспилотников-камикадзе. О данном факте сообщил военнослужащий 51-й армии с позывным «Каскад». Он отметил, что рассмотреть как следует цех не удалось, так как комнату быстро уничтожили с танка.
Днепропетровское направление
Подразделения группировки войск «Центр» установили контроль над балкой Шумилова и прилегающими лесополосами к северу от нее в районе между населенными пунктами Успеновка и Новоалександровка, сообщил военный корреспондент Юрий Котенкок в своем telegram-канале. Он также отметил, что в Успеновке продолжаются бои за центральную улицу.
Богатырское направление
Подразделения группировки войск «Восток» продолжают боевые действия на подступах к населенным пунктам Богатырь и Отрадное, успешно отражая вражеские контратаки и фиксируя значительное продвижение к югу от Богатыря, сообщил военный корреспондент Юрий Котенкок в своем telegram-канале. Несмотря на упорное сопротивление со стороны украинских сил, российские формирования последовательно прорывают оборонительные рубежи противника и выходят к окраинам Богатыря и Отрадного, тем самым создавая предпосылки для начала их непосредственного штурма.
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