В Тюменской области закрывают действующую колонию

Тобольскую колонию-поселение №9 которая находится в деревне Лыткино, ликвидируют. Закрытие учреждения является плановым, сообщили в УФСИН по Тюменской области.
«В соответствии с законодательством РФ проводится плановая ликвидация федерального казенного учреждения „Колония-поселение №?9 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тюменской области“. Лица, отбывающие наказание в колонии-поселении, будут направлены в другие исправительные учреждения Тюменской области», — рассказали в ведомстве 72.RU.
Там отметили, что сотрудникам, которые несут службу в колонии №9, будет предложено перевестись в другие учреждения УФСИН. Колония рассчитана на содержание 195 заключенных: 175 мужчин и 20 женщин. Они занимаются лесозаготовкой, животноводством, производством продуктов.
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