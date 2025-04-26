26 апреля 2025

В Тюменской области закрывают действующую колонию

© Служба новостей «URA.RU»
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Ликвидация колонии является плановой
Ликвидация колонии является плановой Фото:

Тобольскую колонию-поселение №9 которая находится в деревне Лыткино, ликвидируют. Закрытие учреждения является плановым, сообщили в УФСИН по Тюменской области.

«В соответствии с законодательством РФ проводится плановая ликвидация федерального казенного учреждения „Колония-поселение №?9 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тюменской области“. Лица, отбывающие наказание в колонии-поселении, будут направлены в другие исправительные учреждения Тюменской области», — рассказали в ведомстве 72.RU.

Там отметили, что сотрудникам, которые несут службу в колонии №9, будет предложено перевестись в другие учреждения УФСИН. Колония рассчитана на содержание 195 заключенных: 175 мужчин и 20 женщин. Они занимаются лесозаготовкой, животноводством, производством продуктов.

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Тобольскую колонию-поселение №9 которая находится в деревне Лыткино, ликвидируют. Закрытие учреждения является плановым, сообщили в УФСИН по Тюменской области. «В соответствии с законодательством РФ проводится плановая ликвидация федерального казенного учреждения „Колония-поселение №?9 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тюменской области“. Лица, отбывающие наказание в колонии-поселении, будут направлены в другие исправительные учреждения Тюменской области», — рассказали в ведомстве 72.RU. Там отметили, что сотрудникам, которые несут службу в колонии №9, будет предложено перевестись в другие учреждения УФСИН. Колония рассчитана на содержание 195 заключенных: 175 мужчин и 20 женщин. Они занимаются лесозаготовкой, животноводством, производством продуктов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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