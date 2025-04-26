Жители Ямала стали замечать больше птиц с приходом тепла (архивное фото)
На Ямале местные жители, проезжающие по автодороге в сторону поселка Вынгапуровский (ЯНАО), встретили стаю тетеревов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ноябрьска.
«По дороге на Вынгапур замечены красавцы-тетерева! Природа пробуждается, не упустите возможность понаблюдать за ее удивительными проявлениями», — рассказали в telegram-канале мэрии.
Ранее URA.RU рассказывало, что на Ямале заметили признаки пробуждения медведей. Об этом сообщили специалисты «Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения ЯНАО».
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