26 апреля 2025
25 апреля 2025

Ямальцы заметили на дорогах птиц, которые прячутся зимой в снегу. Видео

Ямальцы заметили на дорогах стаю тетеревов после пробуждения
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Ямала стали замечать больше птиц с приходом тепла (архивное фото)
Жители Ямала стали замечать больше птиц с приходом тепла (архивное фото) Фото:

На Ямале местные жители, проезжающие по автодороге в сторону поселка Вынгапуровский (ЯНАО), встретили стаю тетеревов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ноябрьска.

«По дороге на Вынгапур замечены красавцы-тетерева! Природа пробуждается, не упустите возможность понаблюдать за ее удивительными проявлениями», — рассказали в telegram-канале мэрии.

Ранее URA.RU рассказывало, что на Ямале заметили признаки пробуждения медведей. Об этом сообщили специалисты «Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения ЯНАО».

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На Ямале местные жители, проезжающие по автодороге в сторону поселка Вынгапуровский (ЯНАО), встретили стаю тетеревов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ноябрьска. «По дороге на Вынгапур замечены красавцы-тетерева! Природа пробуждается, не упустите возможность понаблюдать за ее удивительными проявлениями», — рассказали в telegram-канале мэрии. Ранее URA.RU рассказывало, что на Ямале заметили признаки пробуждения медведей. Об этом сообщили специалисты «Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения ЯНАО».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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