27 апреля 2025
26 апреля 2025

Тюменские работодатели заманивают сотрудников бесплатной парковкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Работодатели стали предлагать бесплатные парковки своим сотрудникам на 89% чаще
Работодатели стали предлагать бесплатные парковки своим сотрудникам на 89% чаще Фото:

В первом квартале текущего года в Тюменской области резко выросло число вакансий с дополнительными льготами. По данным сервиса «Авито Работа», количество предложений с бесплатной парковкой увеличилось на 89%.

«Тюменские работодатели стали предлагать соискателям бесплатные парковки на 89% чаще. По данным „Авито Работы“, рост был зафиксирован по итогам первого квартала 2025 года», — сообщили РБК Тюмень. 

Наиболее заметный рост отмечен в сфере торговли, где число предложений с бесплатной парковкой выросло на 226%. А еще работодатели все чаще включают в соцпакет компенсацию бензина (увеличение на 82%), ДМС (на 75%), корпоративные скидки (на 71%), оплату связи (на 37%) и подарки детям работников (на 35%). Эксперты рынка труда с вязывают данную тенденцию с обострившейся конкуренцией за квалифицированные кадры.

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В первом квартале текущего года в Тюменской области резко выросло число вакансий с дополнительными льготами. По данным сервиса «Авито Работа», количество предложений с бесплатной парковкой увеличилось на 89%. «Тюменские работодатели стали предлагать соискателям бесплатные парковки на 89% чаще. По данным „Авито Работы“, рост был зафиксирован по итогам первого квартала 2025 года», — сообщили РБК Тюмень.  Наиболее заметный рост отмечен в сфере торговли, где число предложений с бесплатной парковкой выросло на 226%. А еще работодатели все чаще включают в соцпакет компенсацию бензина (увеличение на 82%), ДМС (на 75%), корпоративные скидки (на 71%), оплату связи (на 37%) и подарки детям работников (на 35%). Эксперты рынка труда с  вязывают данную тенденцию с обострившейся конкуренцией за квалифицированные кадры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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