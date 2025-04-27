Тюменские работодатели заманивают сотрудников бесплатной парковкой

В первом квартале текущего года в Тюменской области резко выросло число вакансий с дополнительными льготами. По данным сервиса «Авито Работа», количество предложений с бесплатной парковкой увеличилось на 89%.
«Тюменские работодатели стали предлагать соискателям бесплатные парковки на 89% чаще. По данным „Авито Работы“, рост был зафиксирован по итогам первого квартала 2025 года», — сообщили РБК Тюмень.
Наиболее заметный рост отмечен в сфере торговли, где число предложений с бесплатной парковкой выросло на 226%. А еще работодатели все чаще включают в соцпакет компенсацию бензина (увеличение на 82%), ДМС (на 75%), корпоративные скидки (на 71%), оплату связи (на 37%) и подарки детям работников (на 35%). Эксперты рынка труда с вязывают данную тенденцию с обострившейся конкуренцией за квалифицированные кадры.
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