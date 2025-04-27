27 апреля 2025

Тюменцы встали в многокилометровую пробку на Червишевском тракте. Скрин

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Пробки на Червишевском тракте связаны с ремонтными работами
Пробки на Червишевском тракте связаны с ремонтными работами Фото:

Тюменские водители встали в пробку на Червишевском тракте. Протяженность затора составляет почти шесть километров, сообщает система 2GIS.

«Червишевский Тракт. Напряженность движения — восемь баллов. Начало пробки — пересечение в Федюнинского. Завершение — в районе деревни Патрушева», — сообщает сервис.

В пробку на Червишевском тракте тюменцы встают ежедневно. Трудности с движением по тракту связаны с ремонтными работами, которые начались 22 апреля.

Интенсивность затора на Червишевском тракте 28 апреля
Интенсивность затора на Червишевском тракте 28 апреля
Фото:

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Тюменские водители встали в пробку на Червишевском тракте. Протяженность затора составляет почти шесть километров, сообщает система 2GIS. «Червишевский Тракт. Напряженность движения — восемь баллов. Начало пробки — пересечение в Федюнинского. Завершение — в районе деревни Патрушева», — сообщает сервис. В пробку на Червишевском тракте тюменцы встают ежедневно. Трудности с движением по тракту связаны с ремонтными работами, которые начались 22 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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