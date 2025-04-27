Пробки на Червишевском тракте связаны с ремонтными работами
Тюменские водители встали в пробку на Червишевском тракте. Протяженность затора составляет почти шесть километров, сообщает система 2GIS.
«Червишевский Тракт. Напряженность движения — восемь баллов. Начало пробки — пересечение в Федюнинского. Завершение — в районе деревни Патрушева», — сообщает сервис.
В пробку на Червишевском тракте тюменцы встают ежедневно. Трудности с движением по тракту связаны с ремонтными работами, которые начались 22 апреля.
Интенсивность затора на Червишевском тракте 28 апреля
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!