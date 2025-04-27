Экс-президенту Ассоциации КМНС, Сибири и Дальнего Востока, сенатору от Законодательного собрания ЯНАО Григорию Ледкову предложили новую должность в регионе, которую он получит после того, как уйдет с поста члена Совета Федерации. Он может стать представителем губернатора Дмитрия Артюхова в Тазовском районе, сообщает информированный собеседник URA.RU в политических кругах.
«Ледкову нашли наконец-то должность, в которую он может вступить по окончании срока в Совете Федерации. Если он согласится, то он может стать представителем губернатора в Тазовском районе», — рассказывает собеседник URA.RU.
По словам собеседника, власти смогли решить, как выполнить поручение губернатора разобраться с рыбодобывающей отраслью. «Ледков несколько лет проработал председателем сельхозкооператива и он знает всю специфику», — говорит источник. Действительно, с 2006 по 2008 год он работал директором управления муниципальным имуществом Тазовского района, что косвенно указывает на вероятный переход в рыбодобывающую отрасль. Муниципалитет уже лидировал по рыбодобыче в регионе.
Источники говорят о том, что Ледкова не смогли допустить на праймериз — решение так и не смогли согласовать. Как следствие, он не сможет попасть в заксобрание от «Единой России». В списках предварительного голосования Ледков не числится. Поэтому, по мнению источников, ему найдут другую должность.
В пресс-службу правительства направлен запрос комментария о возможном появлении новой должности. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU сообщало об уходе Ледкова из ассоциации КМНС, Сибири и ДВ. Вероятной причиной, по которой сенатору пришлось покинуть пост после выборов — конфликт внутри организации, когда главу АКМНСС и ДВ обвинили в неэффективности и сокращении ямальцам мест в организации. Сенатор не стал выдвигаться снова на пост (по версии собеседников URA.RU, его смогли уговорить не идти на следующий срок).
Ледкову также прочат уход из сената по окончании срока его полномочий. Источники уже называют политиков, которые могут сменить проигравшего на выборах сенатора.
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