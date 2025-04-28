Тюменский вуз вошел в шорт-лист важного федерального рейтинга

Тюменский государственный университет вошел в топ-20 российских вузов по 11 направлениям. информацию об этом содержит предметный рейтинг высших учебных заведений, опубликованных агентством RAEX.
«Предметный рейтинг вузов России. Всего в рейтинге — 166 учебных заведений из 40 регионов РФ. Рейтинг составлен по 35 направлениям. в 11 из них ТюмГУ входит в топ-20», — сообщает рейтинговый отчет.
Отмечается, что Тюменский госуниверситет вошел в шорт-лист по следующим направлениям:
география — 6 позиция рейтинга;
биология — 12 позиция;
химия — 13 позиция;
экология — 13 позиция;
биотехнологии и биоинженерия — 14 позиция;
история и археология — 14 позиция;
педагогическое образование — 14 позиция;
право — 15 позиция;
индустрия гостеприимства — 16 позиция;
социология — 18 позиция;
физика — 20 позиция.
«Впервые ТюмГУ вошел в топ-20 в предметном рейтинге по физике. Это говорит о востребованности нашего инженерного образования. Передовая инженерная школа ТюмГУ развивает бакалавриат, именно туда мы ждем абитуриентов с хорошими знаниями по физике», — прокомментировал итоги рейтинга ректор ТюмГУ Иван Романчук.
Отмечается, что по количеству появлений в предметных рейтингах RAEX ТюмГУ входит в число лидеров среди российских вузов.
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