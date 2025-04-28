Тюменский вуз вошел в шорт-лист важного федерального рейтинга

Тюменский госуниверситет вошел в топ вузов РФ по 11 предметным направлениям
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По количеству появлений в предметных рейтингах RAEX ТюмГУ - в лидерах среди вузов РФ
По количеству появлений в предметных рейтингах RAEX ТюмГУ - в лидерах среди вузов РФ Фото:

Тюменский государственный университет вошел в топ-20 российских вузов по 11 направлениям. информацию об этом содержит предметный рейтинг высших учебных заведений, опубликованных агентством RAEX.

«Предметный рейтинг вузов России. Всего в рейтинге — 166 учебных заведений из 40 регионов РФ. Рейтинг составлен по 35 направлениям. в 11 из них ТюмГУ входит в топ-20», — сообщает рейтинговый отчет.

Отмечается, что Тюменский госуниверситет вошел в шорт-лист по следующим направлениям:

география — 6 позиция рейтинга;

биология — 12 позиция;

химия — 13 позиция;

экология — 13 позиция;

биотехнологии и биоинженерия — 14 позиция;

история и археология — 14 позиция;

педагогическое образование — 14 позиция;

право — 15 позиция;

индустрия гостеприимства — 16 позиция;

социология — 18 позиция;

физика — 20 позиция.

 «Впервые ТюмГУ вошел в топ-20 в предметном рейтинге по физике. Это говорит о востребованности нашего инженерного образования. Передовая инженерная школа ТюмГУ развивает бакалавриат, именно туда мы ждем абитуриентов с хорошими знаниями по физике», — прокомментировал итоги рейтинга ректор ТюмГУ Иван Романчук.

Отмечается, что по количеству появлений в предметных рейтингах RAEX ТюмГУ входит в число лидеров среди российских вузов.

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Тюменский государственный университет вошел в топ-20 российских вузов по 11 направлениям. информацию об этом содержит предметный рейтинг высших учебных заведений, опубликованных агентством RAEX. «Предметный рейтинг вузов России. Всего в рейтинге — 166 учебных заведений из 40 регионов РФ. Рейтинг составлен по 35 направлениям. в 11 из них ТюмГУ входит в топ-20», — сообщает рейтинговый отчет. Отмечается, что Тюменский госуниверситет вошел в шорт-лист по следующим направлениям: география — 6 позиция рейтинга; биология — 12 позиция; химия — 13 позиция; экология — 13 позиция; биотехнологии и биоинженерия — 14 позиция; история и археология — 14 позиция; педагогическое образование — 14 позиция; право — 15 позиция; индустрия гостеприимства — 16 позиция; социология — 18 позиция; физика — 20 позиция.  «Впервые ТюмГУ вошел в топ-20 в предметном рейтинге по физике. Это говорит о востребованности нашего инженерного образования. Передовая инженерная школа ТюмГУ развивает бакалавриат, именно туда мы ждем абитуриентов с хорошими знаниями по физике», — прокомментировал итоги рейтинга ректор ТюмГУ Иван Романчук. Отмечается, что по количеству появлений в предметных рейтингах RAEX ТюмГУ входит в число лидеров среди российских вузов.
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