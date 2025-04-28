Начал карьеру при будущих первых лицах Тюменской области: что известно о новом главе КДН Рзаеве

В Тюменской области назначили нового председателя комитета по делам национальностей — им стал выпускник тюменского университета, участник интеллектуальных игр, который развился под началом будущих топ-чиновников, бывший глава Центра управления регионом Роман Рзаев. Что еще известно о молодом управленце, пришедшем в областное правительство — в материале URA.RU.
Родился и начал карьеру в Тюмени
Роман Рзаев родился в столице Тюменской области в 1992 году, ему 33 года. Женат, воспитывает двоих детей, активно ведет личную страницу VK, где рассказывает о семье, работе и собственных увлечениях.
В 2014 году он получил диплом ТюмГУ по специальности «Государственное муниципальное управление». Позже получил дополнительное образование в том же вузе, но уже по специальности «Юриспруденция». Проходил обучение в «Сколково» в рамках проекта по развитию тюменского кадрового резерва, в 2019 году стал полуфиналистом конкурса «Лидеры России».
По данным на сайте «Единой России», за год до выпуска из вуза Рзаев успел пройти стажировки в ряде структур областного правительства — в аппарате губернатора, департаменте по спорту и молодежной политике, а также в департаменте инвестиционной политики и поддержки предпринимательства. Практически сразу после получения диплома в 2014 году Роман Рзаев стал консультантом в «Молодежном информационно-аналитическом центре» — с 2009 по 2012 годы его возглавлял Павел Белявский, который сейчас занимает позицию политического замгубернатора области.
Развивался под началом будущих топ-чиновников
В 2015 году Рзаев стал консультантом в АНО «Агентство современных коммуникаций» (Аск), которым тогда руководила будущий директор департамента общественных связей, коммуникаций и молодежной политики Тюменской области Ирина Широкова. В том же году его повысили до начальника отдела реализации молодежных проектов — на этой должности он проработал 4 года, два из которых при новом директоре — Ольге Петрушиной.
"Роман активно развивал и молодежную политику региона: был директором нашей подведомственной организации, которая развивает все молодежные пространства региона, куратором Студенческого центра и Студсовета, Интеллектуального движения. Ряд инфопарков были запущены при его администрировании", — написала Ирина Широкова в личном telegram-канале, по случаю назначения Рзаева в комитет по делам национальностей.
В 2020 году Роман Рзаев на четыре месяца стал гендиректором Агентства современных коммуникаций. Будучи сотрудником АНО «Аск» (с 2015 по 2020 годы) он параллельно возглавлял тюменское областное отделение «Молодой Гвардии Единой России». В 2020 году, когда по всей стране, по поручению президента Владимира Путина, начали открывать Центры управления регионом, Роман Рзаев возглавил такую структуру в Тюменской области — он проработал на этом посту до 25 апреля 2025 года.
Предпочитает интеллектуальные игры
Роман Рзаев — опытный участник интеллектуальных состязаний — за последние два месяца он успел занять второе место в телевикторине «Своя игра» на НТВ и стать обладателем Хрустальной совы корпоративной лиги «Что? Где? Когда?». В своих соцсетях он рассказывал, что иногда посылает на передачу собственные вопросы, на два из которых участники телеигры уже не смогли ответить.
Как ранее сообщало URA.RU, Роман Рзаев пришел в правительство области 28 апреля. Комитет по делам национальностей, который он возглавил, работал без начальника более двух лет.
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