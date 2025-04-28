28 апреля 2025

Бастрыкин проверит стоматолога-самоучку из Тобольска, который отказывался лечить людей

В Тобольске стоматолог лечил людей без разрешительных документов и образования
© Служба новостей «URA.RU»
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У мужчины нет медицинского образования
У мужчины нет медицинского образования Фото:

Председатель Центрального аппарата Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин организовал проверку в отношении стоматолога, который лечил людей без соответствующего образования. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Медицинским работником допускались многочисленные нарушения санитарных норм. Впоследствии стало известно, что у него отсутствует соответствующее образование и иные разрешительные документы», — отмечено в СУ СКР.

О том, что мужчина предоставляет некачественные услуги стало известно после обращения жительницы Тобольска в приемную председателя. Она отметила, что во время лечения зубов ее дочери, мужчина вколол четырехлетний девочке лекарственное средство, после чего отказался продолжать лечение.

Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Тюменской области Дмитрию Шерману доложить о результатах проверки. Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства.

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Председатель Центрального аппарата Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин организовал проверку в отношении стоматолога, который лечил людей без соответствующего образования. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Медицинским работником допускались многочисленные нарушения санитарных норм. Впоследствии стало известно, что у него отсутствует соответствующее образование и иные разрешительные документы», — отмечено в СУ СКР. О том, что мужчина предоставляет некачественные услуги стало известно после обращения жительницы Тобольска в приемную председателя. Она отметила, что во время лечения зубов ее дочери, мужчина вколол четырехлетний девочке лекарственное средство, после чего отказался продолжать лечение. Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Тюменской области Дмитрию Шерману доложить о результатах проверки. Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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