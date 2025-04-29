29 апреля 2025

В Кургане на праздники площадь имени Ленина оцепят турникетами КПП

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане усилят меры безопасности во время праздников
В Кургане усилят меры безопасности во время праздников Фото:

В Кургане полиция совместно с управлением культуры и администрацией города проводит усиленные меры безопасности в преддверии праздничных мероприятий 1 и 9 мая. Будут выставлены турникеты КПП на городской площади, усилены наряды полиции. Об этом URA.RU сообщили корреспондент URA.RU с пресс-конференции в администрации Кургана, посвященной проведению праздничных мероприятий.

«Площадь имени Ленина огородят турникетами с металлоискателями для обеспечения безопасности митинга, вводится контрольно-пропускной режим: на первом этапе будет работать 20 контрольно-пропускных пунктов, на втором — 11. Пункты расположат так, чтобы граждане могли свободно проходить с разных улиц без скопления и очередей», — сообщил замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД по городу Кургану Александр Данилов. Возле площадок проведения праздничных мероприятий будут дежурить машины спецтехники.

Силовики откорректируют время и маршруты патрулирования — они будут максимально приближены к местам праздничных мероприятий. С полуночи 9 мая будет организовано удаление припаркованных транспортных средств на улицах Ленина, К. Маркса, Гоголя до ЦПКиО. Полиция во время проведения мероприятий создаст дополнительные группы оцепления, группы досмотра, группы оперативного реагирования и группу по соблюдению запрета на продажу напитков.

Накануне праздников прошли предварительные мероприятия полиции. Были организованы проверки чердаков и подвалов зданий, расположенных вблизи мест массового пребывания граждан, а также проводится контроль за лицами, состоящими на учете и имеющими зарегистрированное огнестрельное оружие. 

Ранее в Кургане уже вводились ограничения на движение и парковку транспорта во время массовых мероприятий: на Пасху перекрывали центральные улицы, а 24 апреля для автопробега «Диктант Победы» запрещали стоянку у кинотеатра «Россия». За обеспечением порядка и соблюдением ограничений также следили сотрудники полиции.

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В Кургане полиция совместно с управлением культуры и администрацией города проводит усиленные меры безопасности в преддверии праздничных мероприятий 1 и 9 мая. Будут выставлены турникеты КПП на городской площади, усилены наряды полиции. Об этом URA.RU сообщили корреспондент URA.RU с пресс-конференции в администрации Кургана, посвященной проведению праздничных мероприятий. «Площадь имени Ленина огородят турникетами с металлоискателями для обеспечения безопасности митинга, вводится контрольно-пропускной режим: на первом этапе будет работать 20 контрольно-пропускных пунктов, на втором — 11. Пункты расположат так, чтобы граждане могли свободно проходить с разных улиц без скопления и очередей», — сообщил замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД по городу Кургану Александр Данилов. Возле площадок проведения праздничных мероприятий будут дежурить машины спецтехники. Силовики откорректируют время и маршруты патрулирования — они будут максимально приближены к местам праздничных мероприятий. С полуночи 9 мая будет организовано удаление припаркованных транспортных средств на улицах Ленина, К. Маркса, Гоголя до ЦПКиО. Полиция во время проведения мероприятий создаст дополнительные группы оцепления, группы досмотра, группы оперативного реагирования и группу по соблюдению запрета на продажу напитков. Накануне праздников прошли предварительные мероприятия полиции. Были организованы проверки чердаков и подвалов зданий, расположенных вблизи мест массового пребывания граждан, а также проводится контроль за лицами, состоящими на учете и имеющими зарегистрированное огнестрельное оружие.  Ранее в Кургане уже вводились ограничения на движение и парковку транспорта во время массовых мероприятий: на Пасху перекрывали центральные улицы, а 24 апреля для автопробега «Диктант Победы» запрещали стоянку у кинотеатра «Россия». За обеспечением порядка и соблюдением ограничений также следили сотрудники полиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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