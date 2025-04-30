Ретропоезд «Эшелон Победы» прибудет на Ямал

Уникальный паровоз «Эшелон Победы» приедет в Ноябрьск 20 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Поезд «Эшелон Победы» приедет в Ноябрьск (архивное фото)
Поезд «Эшелон Победы» приедет в Ноябрьск (архивное фото) Фото:

Ретропоезд на паровозной тяге «Эшелон Победы» прибудет на Ямал. Поезд сделает 19 остановок в Пермском крае, Свердловской и Тюменской областях и ХМАО, а закончит свой путь в Ноябрьске (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе «Российских железных дорог».

«В проекте представлен уникальный подвижной состав, который был в эксплуатации в военное время и послевоенный период: солдатский вагон-теплушка, офицерский вагон, вагон-санпропускник, вагон-электростанция, вагон-кухня, хлебопекарня и вагон-склад, а также открытые платформы с исторической военной техникой», — говорится на сайте «РЖД». В Ноябрьск «Эшелон победы» прибудет 20 мая.

Во время стоянки поезда все желающие смогут побывать внутри вагонов, сфотографироваться и послушать рассказа экскурсоводов. В «Вагоне памяти» будет размещена экспозиция с фотографиями фронтовиков.

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Ретропоезд на паровозной тяге «Эшелон Победы» прибудет на Ямал. Поезд сделает 19 остановок в Пермском крае, Свердловской и Тюменской областях и ХМАО, а закончит свой путь в Ноябрьске (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе «Российских железных дорог». «В проекте представлен уникальный подвижной состав, который был в эксплуатации в военное время и послевоенный период: солдатский вагон-теплушка, офицерский вагон, вагон-санпропускник, вагон-электростанция, вагон-кухня, хлебопекарня и вагон-склад, а также открытые платформы с исторической военной техникой», — говорится на сайте «РЖД». В Ноябрьск «Эшелон победы» прибудет 20 мая. Во время стоянки поезда все желающие смогут побывать внутри вагонов, сфотографироваться и послушать рассказа экскурсоводов. В «Вагоне памяти» будет размещена экспозиция с фотографиями фронтовиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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