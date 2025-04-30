30 апреля 2025

На тюменском Арбате подростки заставили мальчика извиняться на коленях. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Подростки утверждают. что мальчик сам виноват
Подростки утверждают. что мальчик сам виноват Фото:

Тюменцы пожаловались на девочек-подростков, которые заставили на коленях извиняться маленького мальчика. По их словам, все это происходило на пешеходной улице Дзержинского и снималось на видео.

«Такой дрянью занимаются подростки на улице Дзержинского. Они заставляют чужого маленького ребенка „извиняться на коленях“» — пишут горожане в telegram-канале «ЧС Тюмень».

Под постом тюменцы написали много негативных и осуждающих комментариев. По их мнению, вести себя так неприемлемо, поэтому девочки должны быть наказаны. Подростки же, в свою очередь, ответили, что мальчик виноват сам. По их словам, он приставал к девочкам, ругался на них матом, просил сигареты, пинал и трогал за интимные места. Они также добавили, что на коленях никто не извинялся, потому что изначально это было сказано ради шутки.

URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.

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Тюменцы пожаловались на девочек-подростков, которые заставили на коленях извиняться маленького мальчика. По их словам, все это происходило на пешеходной улице Дзержинского и снималось на видео. «Такой дрянью занимаются подростки на улице Дзержинского. Они заставляют чужого маленького ребенка „извиняться на коленях“» — пишут горожане в telegram-канале «ЧС Тюмень». Под постом тюменцы написали много негативных и осуждающих комментариев. По их мнению, вести себя так неприемлемо, поэтому девочки должны быть наказаны. Подростки же, в свою очередь, ответили, что мальчик виноват сам. По их словам, он приставал к девочкам, ругался на них матом, просил сигареты, пинал и трогал за интимные места. Они также добавили, что на коленях никто не извинялся, потому что изначально это было сказано ради шутки. URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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