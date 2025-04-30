Тюменцы пожаловались на девочек-подростков, которые заставили на коленях извиняться маленького мальчика. По их словам, все это происходило на пешеходной улице Дзержинского и снималось на видео.
«Такой дрянью занимаются подростки на улице Дзержинского. Они заставляют чужого маленького ребенка „извиняться на коленях“» — пишут горожане в telegram-канале «ЧС Тюмень».
Под постом тюменцы написали много негативных и осуждающих комментариев. По их мнению, вести себя так неприемлемо, поэтому девочки должны быть наказаны. Подростки же, в свою очередь, ответили, что мальчик виноват сам. По их словам, он приставал к девочкам, ругался на них матом, просил сигареты, пинал и трогал за интимные места. Они также добавили, что на коленях никто не извинялся, потому что изначально это было сказано ради шутки.
URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.
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