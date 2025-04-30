30 апреля 2025

Лимоны для тюменцев стали почти на 30% дороже

© Служба новостей «URA.RU»
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Рост цен связан с уменьшением поставок лимонов из Турции
Рост цен связан с уменьшением поставок лимонов из Турции Фото:

Средняя стоимость лимонов в Тюменской области достигла 239 рублей за килограмм. Это на 27% дороже, чем годом ранее, сообщили аналитики «Контур. Маркета».

«В Тюменской области средняя стоимость лимонов за год выросла на 27% до 239 рублей за килограмм. При этом динамика продаж сократилась на 25%», — выяснили РБК Тюмень.

Такой рост цен связан с уменьшением поставок фрукта из Турции. Снижение экспорта же вызвано неурожайным годом и логистическими сложностями из-за санкций. Несмотря на это, цены в скором времени могут снизиться — РФ собирается нарастить ввоз лимонов из Узбекистана. Это создаст конкуренцию, которая повлияет стоимость.

Турция столкнулась с аномальными морозами, которые стали самыми сильными за последние три десятилетия. В отдельных регионах температура опустилась до -15 градусов. Турция уже приостановила экспорт лимонов из-за заморозков. Это произошло в провинциях Адана, Мерсие и Хатай.

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Средняя стоимость лимонов в Тюменской области достигла 239 рублей за килограмм. Это на 27% дороже, чем годом ранее, сообщили аналитики «Контур. Маркета». «В Тюменской области средняя стоимость лимонов за год выросла на 27% до 239 рублей за килограмм. При этом динамика продаж сократилась на 25%», — выяснили РБК Тюмень. Такой рост цен связан с уменьшением поставок фрукта из Турции. Снижение экспорта же вызвано неурожайным годом и логистическими сложностями из-за санкций. Несмотря на это, цены в скором времени могут снизиться — РФ собирается нарастить ввоз лимонов из Узбекистана. Это создаст конкуренцию, которая повлияет стоимость. Турция столкнулась с аномальными морозами, которые стали самыми сильными за последние три десятилетия. В отдельных регионах температура опустилась до -15 градусов. Турция уже приостановила экспорт лимонов из-за заморозков. Это произошло в провинциях Адана, Мерсие и Хатай.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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