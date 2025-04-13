Сильнейшие за 10 лет заморозки зафиксированы в Турции

Турция столкнулась с аномальными морозами, которые стали самыми сильными за последние три десятилетия. В отдельных регионах температура опустилась до -15 градусов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства страны Ибрагим Юмаклы.
«В отдельных регионах были зафиксированы самые низкие температурные показатели за последние 30 лет» — написал Юмаклы в соцсети Х. Он так же отметил, что холода нанесли значительный ущерб сельскому хозяйству. Резкое похолодание в период с марта по апрель стало особенно ощутимым 10–12 апреля, сопровождаясь заморозками до -15 градусов, снегопадами и градом, заключил министр.
Турция уже приостановила экспорт лимонов из-за заморозков. Это произошло в провинциях Адана, Мерсие и Хатай, сообщает «Царьград».
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