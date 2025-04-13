Сильнейшие за 10 лет заморозки зафиксированы в Турции

В Турции температура упала до рекордных -15 градусов
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Заморозки привели к ущербу для фермеров
Заморозки привели к ущербу для фермеров Фото:

Турция столкнулась с аномальными морозами, которые стали самыми сильными за последние три десятилетия. В отдельных регионах температура опустилась до -15 градусов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства страны Ибрагим Юмаклы.

«В отдельных регионах были зафиксированы самые низкие температурные показатели за последние 30 лет» — написал Юмаклы в соцсети Х. Он так же отметил, что холода нанесли значительный ущерб сельскому хозяйству. Резкое похолодание в период с марта по апрель стало особенно ощутимым 10–12 апреля, сопровождаясь заморозками до -15 градусов, снегопадами и градом, заключил министр.

Турция уже приостановила экспорт лимонов из-за заморозков. Это произошло в провинциях Адана, Мерсие и Хатай, сообщает «Царьград».

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Турция столкнулась с аномальными морозами, которые стали самыми сильными за последние три десятилетия. В отдельных регионах температура опустилась до -15 градусов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства страны Ибрагим Юмаклы. «В отдельных регионах были зафиксированы самые низкие температурные показатели за последние 30 лет» — написал Юмаклы в соцсети Х. Он так же отметил, что холода нанесли значительный ущерб сельскому хозяйству. Резкое похолодание в период с марта по апрель стало особенно ощутимым 10–12 апреля, сопровождаясь заморозками до -15 градусов, снегопадами и градом, заключил министр. Турция уже приостановила экспорт лимонов из-за заморозков. Это произошло в провинциях Адана, Мерсие и Хатай, сообщает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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