Ресурсы Ямала согревают миллионы: Артюхов обратился к жителям 1 Мая

Дмитрий Артюхов поздравил с праздником ямальцев
Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов 1 Мая обратился к жителям округа. В праздничной речи он отметил, что ресурсы Ямала согревают миллионы россиян.
«Каждый из вас, дорогие земляки, вкладывает частичку себя в развитие и процветание округа. Ямальские города растут и хорошеют, дети получают качественное образование, а ресурсы нашей земли согревают миллионы россиян», — написал Дмитрий Артюхов в telegram-канале.
Он отметил, что единство жителей и есть основа счастливого настоящего и будущего семей как Ямала, так и России. «С праздником!» — завершил поздравление губернатор.
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