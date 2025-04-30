30 апреля 2025

Ресурсы Ямала согревают миллионы: Артюхов обратился к жителям 1 Мая

Губернатор ЯНАО Артюхов обратился к жителям 1 Мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов поздравил с праздником ямальцев
Дмитрий Артюхов поздравил с праздником ямальцев Фото:

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов 1 Мая обратился к жителям округа. В праздничной речи он отметил, что ресурсы Ямала согревают миллионы россиян.

«Каждый из вас, дорогие земляки, вкладывает частичку себя в развитие и процветание округа. Ямальские города растут и хорошеют, дети получают качественное образование, а ресурсы нашей земли согревают миллионы россиян», — написал Дмитрий Артюхов в telegram-канале.

Он отметил, что единство жителей и есть основа счастливого настоящего и будущего семей как Ямала, так и России. «С праздником!» — завершил поздравление губернатор. 

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Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов 1 Мая обратился к жителям округа. В праздничной речи он отметил, что ресурсы Ямала согревают миллионы россиян. «Каждый из вас, дорогие земляки, вкладывает частичку себя в развитие и процветание округа. Ямальские города растут и хорошеют, дети получают качественное образование, а ресурсы нашей земли согревают миллионы россиян», — написал Дмитрий Артюхов в telegram-канале. Он отметил, что единство жителей и есть основа счастливого настоящего и будущего семей как Ямала, так и России. «С праздником!» — завершил поздравление губернатор. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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