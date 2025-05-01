За вечер 1 мая всем 27 тысячам потребителей АО «СУЭНКО» вернули электричество, передает корреспондент URA.RU.
Это стало возможно, так как компания использовала собственные резервные схемы и передвижные дизель-генераторы компании, а также благодаря слаженной работе бригад энергокомпании.
Ранее стало известно, что у компании Россети вечером 1 мая сгорело распредустройство. Из-за этого без электричества остались 50 тыс. потребителей по всей Тюмени, в их числе 27 тыс. потребителей СУЭНКО.
Резервное питание будет снято после завершения работ и полного запуска электросетей. Вопрос находится на контроле у Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области, который возглавляет замгубернатора Павел Перевалов.
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