01 мая 2025

Всем 27 тысячам потребителей СУЭНКО в Тюмени вернули электричество

© Служба новостей «URA.RU»
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Свет в дома дали с помощью резервных генераторов
Свет в дома дали с помощью резервных генераторов Фото:

За вечер 1 мая всем 27 тысячам потребителей АО «СУЭНКО» вернули электричество, передает корреспондент URA.RU.

Это стало возможно, так как компания использовала собственные резервные схемы и передвижные дизель-генераторы компании, а также благодаря слаженной работе бригад энергокомпании.

Ранее стало известно, что у компании Россети вечером 1 мая сгорело распредустройство. Из-за этого без электричества остались 50 тыс. потребителей по всей Тюмени, в их числе 27 тыс. потребителей СУЭНКО.

Резервное питание будет снято после завершения работ и полного запуска электросетей. Вопрос находится на контроле у Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области, который возглавляет замгубернатора Павел Перевалов.

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За вечер 1 мая всем 27 тысячам потребителей АО «СУЭНКО» вернули электричество, передает корреспондент URA.RU. Это стало возможно, так как компания использовала собственные резервные схемы и передвижные дизель-генераторы компании, а также благодаря слаженной работе бригад энергокомпании. Ранее стало известно, что у компании Россети вечером 1 мая сгорело распредустройство. Из-за этого без электричества остались 50 тыс. потребителей по всей Тюмени, в их числе 27 тыс. потребителей СУЭНКО. Резервное питание будет снято после завершения работ и полного запуска электросетей. Вопрос находится на контроле у Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области, который возглавляет замгубернатора Павел Перевалов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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