Курганские пожарные потушили дом, грузовик, мотоцикл и две бани

В Курганской области за сутки было ликвидировано 11 пожаров различного характера. Среди потушенных объектов — жилой дом, грузовик и мотоцикл, а также две бани в различных садовых товариществах. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области.
На 226 километре трассы Иртыш в Юргамышском округе 1 мая загорелся грузовой автомобиль, возгорание локализовали за четыре минуты усилиями пяти пожарных и двух единиц техники. «Предварительная причина — неисправность электрооборудования транспортного средства», — сообщила пресс-служба в telegram-канале регионального МЧС. В городе Шумиха пожар охватил трехквартирный жилой дом: к его тушению были привлечены девять специалистов и две единицы техники. Причина происшествия, предварительно, также связана с электрооборудованием. В Шадринске загорелся мотоцикл, огонь распространился на сухую растительность, но был оперативно потушен. Кроме этого, в Кургане зафиксированы возгорания двух бань из-за неисправности или неправильного устройства печей.
Дополнительно в течение суток сотрудники МЧС ликвидировали три ландшафтных пожара и три возгорания мусора. В каждом случае специалисты ведомства отмечают важность соблюдения правил пожарной безопасности как при эксплуатации электрооборудования, так и при использовании печного отопления. В МЧС напомнили жителям региона о необходимости регулярных проверок технического состояния электроприборов и печей для предотвращения подобных происшествий.
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