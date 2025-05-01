Председатель городской думы Тюмени Светлана Иванова в своем telegram-канале продемонстрировала подписчикам рассаду. Она призналась, что выращивает домашние перцы и томаты.
«Всем привет. Обожаю первомайские праздники. Весна, солнце, хорошее настроение, все начинают готовиться к дачному сезону. Вот и я выращиваю томаты, перец. Очень люблю домашние помидоры», — рассказала Иванова.
Ранее URA.RU писало, что мэр Белоярского района ХМАО Сергей Маненков станцевал в теплице, где вырастил первые огурцы. Урожай созрел во время майских праздниках.
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