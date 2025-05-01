01 мая 2025

«Выращиваю томаты, перец»: спикер гордумы Тюмени Иванова показала подписчикам рассаду. Видео

Спикер гордумы Тюмени Светлана Иванова показала подписчикам рассаду
© Служба новостей «URA.RU»
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Спикер призналась, что выращивает домашние перцы и томаты
Спикер призналась, что выращивает домашние перцы и томаты Фото:

Председатель городской думы Тюмени Светлана Иванова в своем telegram-канале продемонстрировала подписчикам рассаду. Она призналась, что выращивает домашние перцы и томаты.

«Всем привет. Обожаю первомайские праздники. Весна, солнце, хорошее настроение, все начинают готовиться к дачному сезону. Вот и я выращиваю томаты, перец. Очень люблю домашние помидоры», — рассказала Иванова.

Ранее URA.RU писало, что мэр Белоярского района ХМАО Сергей Маненков станцевал в теплице, где вырастил первые огурцы. Урожай созрел во время майских праздниках.

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Председатель городской думы Тюмени Светлана Иванова в своем telegram-канале продемонстрировала подписчикам рассаду. Она призналась, что выращивает домашние перцы и томаты. «Всем привет. Обожаю первомайские праздники. Весна, солнце, хорошее настроение, все начинают готовиться к дачному сезону. Вот и я выращиваю томаты, перец. Очень люблю домашние помидоры», — рассказала Иванова. Ранее URA.RU писало, что мэр Белоярского района ХМАО Сергей Маненков станцевал в теплице, где вырастил первые огурцы. Урожай созрел во время майских праздниках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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