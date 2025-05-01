Мэр Белоярского района ХМАО Сергей Маненков станцевал под музыку в теплице, где вырастил огурцы. Урожай созрел прямо на майские праздники.
«Сегодня майские праздники и вот вам результаты труда: огурчики поспели! Попробуем огурчик. Ну просто пальчики оближешь!», — говорит Маненков в видео, опубликованном на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Мэр также пожелал югорчанам хороших праздничных дней.
Маненков периодически радует земляков видеороликами в стиле лайфстайл, где танцует, рыбачит или готовит кулинарные шедевры. За это югорчане прозвали его самым жизнерадостным мэром.
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