01 мая 2025

Самый жизнерадостный мэр из ХМАО пустился в пляс в теплице с огурцами. Видео

Мэр Белоярского района ХМАО Маненков пустился в пляс в теплице с огурцами
© Служба новостей «URA.RU»
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Урожай созрел прямо к майским праздникам
Урожай созрел прямо к майским праздникам Фото:

Мэр Белоярского района ХМАО Сергей Маненков станцевал под музыку в теплице, где вырастил огурцы. Урожай созрел прямо на майские праздники.

«Сегодня майские праздники и вот вам результаты труда: огурчики поспели! Попробуем огурчик. Ну просто пальчики оближешь!», — говорит Маненков в видео, опубликованном на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Мэр также пожелал югорчанам хороших праздничных дней.

Маненков периодически радует земляков видеороликами в стиле лайфстайл, где танцует, рыбачит или готовит кулинарные шедевры. За это югорчане прозвали его самым жизнерадостным мэром.

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Мэр Белоярского района ХМАО Сергей Маненков станцевал под музыку в теплице, где вырастил огурцы. Урожай созрел прямо на майские праздники. «Сегодня майские праздники и вот вам результаты труда: огурчики поспели! Попробуем огурчик. Ну просто пальчики оближешь!», — говорит Маненков в видео, опубликованном на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Мэр также пожелал югорчанам хороших праздничных дней. Маненков периодически радует земляков видеороликами в стиле лайфстайл, где танцует, рыбачит или готовит кулинарные шедевры. За это югорчане прозвали его самым жизнерадостным мэром.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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