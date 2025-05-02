Губернатор Шумков рассказал о работе столовых для пенсионеров и малоимущих

В Курганской области работают 19 социальных столовых для пенсионеров и малоимущих. Об этом рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков.
«Очень хорошо пошла инициатива социальных столовых, сейчас их в регионе действует уже 19 штук. Кормим тех, кому тяжело выжить на минимальную пенсию и нет возможности работать», — отметил глава региона в своем telegram-канале. По словам губернатора, он поручил коллегам дополнительно проработать ряд вопросов, чтобы повысить эффективность работы бесплатных столовых и усилить их роль как инструмента социальной поддержки.
Ранее губернатор Вадим Шумков подчеркивал значимость социальной поддержки жителей региона, отмечая успехи в модернизации системы здравоохранения и призывая внимательно относиться к обращениям граждан. В последние годы в Курганской области реализуются меры по улучшению качества жизни малоимущих и пенсионеров, в том числе через развитие инфраструктуры медицинской и социальной помощи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».