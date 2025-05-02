02 мая 2025

Губернатор Шумков рассказал о работе столовых для пенсионеров и малоимущих

В Курганской области работают 19 социальных столовых для малоимущих
© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области работают 19 социальных столовых для пенсионеров и малоимущих
В Курганской области работают 19 социальных столовых для пенсионеров и малоимущих Фото:

В Курганской области работают 19 социальных столовых для пенсионеров и малоимущих. Об этом рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Очень хорошо пошла инициатива социальных столовых, сейчас их в регионе действует уже 19 штук. Кормим тех, кому тяжело выжить на минимальную пенсию и нет возможности работать», — отметил глава региона в своем telegram-канале. По словам губернатора, он поручил коллегам дополнительно проработать ряд вопросов, чтобы повысить эффективность работы бесплатных столовых и усилить их роль как инструмента социальной поддержки.

Ранее губернатор Вадим Шумков подчеркивал значимость социальной поддержки жителей региона, отмечая успехи в модернизации системы здравоохранения и призывая внимательно относиться к обращениям граждан. В последние годы в Курганской области реализуются меры по улучшению качества жизни малоимущих и пенсионеров, в том числе через развитие инфраструктуры медицинской и социальной помощи.

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В Курганской области работают 19 социальных столовых для пенсионеров и малоимущих. Об этом рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Очень хорошо пошла инициатива социальных столовых, сейчас их в регионе действует уже 19 штук. Кормим тех, кому тяжело выжить на минимальную пенсию и нет возможности работать», — отметил глава региона в своем telegram-канале. По словам губернатора, он поручил коллегам дополнительно проработать ряд вопросов, чтобы повысить эффективность работы бесплатных столовых и усилить их роль как инструмента социальной поддержки. Ранее губернатор Вадим Шумков подчеркивал значимость социальной поддержки жителей региона, отмечая успехи в модернизации системы здравоохранения и призывая внимательно относиться к обращениям граждан. В последние годы в Курганской области реализуются меры по улучшению качества жизни малоимущих и пенсионеров, в том числе через развитие инфраструктуры медицинской и социальной помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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