Как бассейн «Олимп» изменился в Кургане за 13 лет

В Кургане 11 мая 2012 года в Молодежном парке открылся бассейн «Олимп». За 13 лет он превратился в многофункциональный водно-оздоровительный центр с аквааэробикой, уроками плавания с инструктором, тренажерным залом и гибкой системой абонементов, оставаясь ключевым объектом для подготовки курганских спортсменов. Подробности в материале URA.RU.
На строительство бассейна было выделено 240 млн рублей из областного бюджета, что стало частью целевой программы на 2011–2015 годы по развитию физкультуры и спорта в Курганской области. 10 февраля 2011 года прошла церемония начала работ: была забита первая свая и сформирован фундамент здания бассейна. В течение последующего года велась кладка стен, монтаж инженерных сетей и оборудования бассейнов, включая системы фильтрации, водоподготовки и климат-контроля для круглогодичной работы. К началу мая 2012 года завершены облицовочные работы, благоустройство прилегающей территории и оснащение раздевалок, комнат отдыха и технических помещений.
11 мая 2012 года в Молодежном парке прошло официальное открытие бассейна «Олимп» при участии губернатора Олега Богомолова и первых лиц региона. Участники отметили, что новый объект станет опорным звеном для школы олимпийского резерва №1 и позволит курганским юниорам улучшить свои спортивные результаты. В рамках церемонии были продемонстрированы первые заплывы специалистов.
По состоянию на май 2025 года бассейн «Олимп» в Кургане работает ежедневно с 9:00 до 18:00, в будние дни принимая около 500 человек и до 700 посетителей по выходным. Комплекс предлагает свободное плавание и аренду дорожек, регулярные групповые занятия аквааэробикой и уроки с инструктором, тренировочные сеансы для спортсменов ДЮСШОР № 1, а также современный тренажерный зал и комнату психологической разгрузки.
Для лиц с ограниченными возможностями создана полноценная инфраструктура: малый бассейн оборудован поручнями, вход оснащен пандусом, а в фойе размещены места для собак-проводников и инструкции шрифтом Брайля. Администрация внедрила гибкую систему абонементов и регулярно обновляет расписание, расширяя перечень как оздоровительных, так и соревновательных программ.
На сайте 2ГИС отзывы о бассейне противоречивы. Плюсы: чистая вода, удобные дорожки, тренажерный зал, некоторые тренеры (например, для детских групп), расположение. Минусы перевешивают: частые жалобы на грубость персонала, хаотичную организацию (сокращенное время сеансов, столкновения посетителей в душевых), грязь по периметру бассейна, неисправное оборудование (фены, шкафчики), бюрократию (справки, запись в секции) и дискриминационные правила (запрет на коляски, требования к шапочкам). Посетители отмечают, что бассейн мог бы стать хорошим местом, но хамство сотрудников, невнимание к чистоте и плохая организация портят впечатление. Многие рекомендуют руководству срочно улучшить сервис и навести порядок.
Разовое посещение большой ванны в «Олимпе» стоит от 180 рублей для школьников и пенсионеров до 300 рублей для взрослых после 16:00, при этом абонемент на 8 занятий в рабочие дни до 16:00 обойдется в 1850 рублей, а на 12 занятий — в 2400 рублей; для посещений после 16:00 и в выходные цены по абонементам составляют соответственно 2300 рублей и 3000 рублей. Малый бассейн предлагает разовые билеты от 150 рублей до 300 рублей, абонементы на 8 занятий стоят от 2000 рублей до 2500 рублей, а занятия в тренажерном зале по карте клиента доступны в формате 8 занятий за 1250 рублей, 12 занятий за 2000 рублей или безлимитного абонемента на месяц за 2800 рублей.
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