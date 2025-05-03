В Кургане временно без воды остались здание Федерального казначейства и детский сад

Кургане 4 мая в произошло отключение холодного водоснабжения из-за аварии на сетях по адресу ул. Савельева, 23. В зону отключения попали несколько жилых домов и социальных объектов, в том числе административное здание, где располагается Управление Федерального казначейства по Курганской области, а также детский сад №105 на улице Карла Маркса. Об этом сообщают коммунальные службы.
«Без холодной воды остались здания по следующим адресам: ул. Савельева, 23 и 31; ул. Карла Маркса, 76, 78, 78а (детский сад №105), 80, 107, 107а, 111, 111а; ул. Пролетарская, 26; ул. М. Горького, 153», — говорится в группе «Водный союз» в социальной сети «ВКонтакте». Отмечается, что на месте работает аварийная бригада, проводится устранение повреждения.
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