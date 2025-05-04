04 мая 2025

В Тюменской области снизилась заболеваемость опасной инфекцией

В Тюменской области снизилась заболеваемость гепатитом В
© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация от гепатита проводится в рамках Национального календаря прививок
Вакцинация от гепатита проводится в рамках Национального календаря прививок Фото:

В Тюменской области снизилась заболеваемость острым гепатитом B: по итогам 2024 года показатель составил 0,5 на 100 тысяч населения, а за первый квартал 2025-го — 0,06. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

«В Тюменской области за 2024 год показатель заболеваемости острым гепатитом В составил 0,5 на 100 тысяч населения, за 1 квартал 2025 года — 0,06 на 100 тысяч населения», — уточнили в управлении. Там же напомнили, что вакцинация от гепатита проводится в рамках Национального календаря прививок.

В этом году вакцинацию прошли более шести тысяч человек, причем доля детей среди них составляет 65%. Вирусный гепатит B представляет собой инфекцию, которая сопровождается поражением печени и интоксикацией организма. Заболевание может перейти в хроническую форму, что нередко приводит к развитию цирроза или рака печени.

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В Тюменской области снизилась заболеваемость острым гепатитом B: по итогам 2024 года показатель составил 0,5 на 100 тысяч населения, а за первый квартал 2025-го — 0,06. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. «В Тюменской области за 2024 год показатель заболеваемости острым гепатитом В составил 0,5 на 100 тысяч населения, за 1 квартал 2025 года — 0,06 на 100 тысяч населения», — уточнили в управлении. Там же напомнили, что вакцинация от гепатита проводится в рамках Национального календаря прививок. В этом году вакцинацию прошли более шести тысяч человек, причем доля детей среди них составляет 65%. Вирусный гепатит B представляет собой инфекцию, которая сопровождается поражением печени и интоксикацией организма. Заболевание может перейти в хроническую форму, что нередко приводит к развитию цирроза или рака печени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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