В Тюменской области снизилась заболеваемость опасной инфекцией

В Тюменской области снизилась заболеваемость острым гепатитом B: по итогам 2024 года показатель составил 0,5 на 100 тысяч населения, а за первый квартал 2025-го — 0,06. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
«В Тюменской области за 2024 год показатель заболеваемости острым гепатитом В составил 0,5 на 100 тысяч населения, за 1 квартал 2025 года — 0,06 на 100 тысяч населения», — уточнили в управлении. Там же напомнили, что вакцинация от гепатита проводится в рамках Национального календаря прививок.
В этом году вакцинацию прошли более шести тысяч человек, причем доля детей среди них составляет 65%. Вирусный гепатит B представляет собой инфекцию, которая сопровождается поражением печени и интоксикацией организма. Заболевание может перейти в хроническую форму, что нередко приводит к развитию цирроза или рака печени.
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